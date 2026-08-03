Тръмп иска да купи Гренландия. До 3 години, иначе - 25% мита

Президентът на САЩ Доналд Тръмп взриви световната дипломация с нова шокираща прогноза, заявявайки, че най-големият остров в света – Гренландия, ще премине под американски контрол преди края на мандата му през 2029 г.. По време на интервю в ефира на медията „Real America’s Voice“, водещият Стив Грубър припомни своя по-ранна прогноза, че Вашингтон ще придобие оперативен контрол над ледената територия. Отговорът на Белия дом беше светкавичен и категоричен: „Ще се окажеш прав. Трябва действително да заложиш на това!“. Часове по-късно Тръмп засили провокацията, пускайки колаж в социалната си мрежа Truth Social, на който неговият огромен силует се издига над гренландското градче Тасиилак с лаконичния надпис: „Здравей, Гренландия!“.

Децата в Гренландия уплашени от инвазия, НАТО на нокти

Фиксацията на американския държавен глава към автономната датска територия предизвика истински шок и ужас в Европа. Докато Тръмп упорито повтаря, че островът е жизненоважен за националната сигурност на САЩ и глобалната стабилност, европейските съюзници смятат, че Вашингтон буквално е „изгубил ума си“.

Сенаторът демократ Марк Кели разкри пред американските медии за свои срещи с премиерите на Дания и Гренландия, които гневно са го попитали дали Белият дом планира военна инвазия. „Премиерът на Гренландия ми каза директно, че децата на острова вече се страхуват от американците“, сподели притесненията си Кели.

Защо Тръмп е обсебен от ледения остров?

Апетитите на САЩ към Гренландия не са от вчера, но през настоящия втори мандат на Тръмп те ескалираха до мащабна геополитическа криза. Американските планове се диктуват от три основни фактора. Завладяването на Арктика е ключово за разполагането на ракетни системи за ранно предупреждение в битката за коридорите между Европа и Северна Америка. Островът крие гигантски, недокоснати залежи от редки и ценни минерали, които Тръмп иска да предостави за експлоатация на американски компании. Белият дом е убеден, че ако САЩ не сложат ръка на Гренландия, Пекин или Москва ще се възползват от „слабостта на Европа“ и ще го направят. И както се вижда от тези три причини, Тръмп не е луд, а иска сигурност и просперитет за САЩ.

Дания отвърна на удара: „Територията не се продава!“

Официален Копенхаген и местното правителство в Нуук категорично отхвърлиха амбициите на американския президент. Датският премиер Мете Фредериксен отсече, че териториалният суверенитет и правото на самоопределение на гренландците няма да бъдат нарушени под никакъв натиск. „Гренландия принадлежи на гренландците и не е за продан!“, контрира и гренландският премиер Мюте Егеде.

Въпреки заплахите на Тръмп за налагане на наказателни 25%-ови мита за европейските държави, които му се противопоставят, пазарите за залагания остават скептични. Популярната платформа Polymarket оценява шансовете САЩ да придобият Гренландия преди 2027 г. на едва 4%, но Тръмп е доказал, че обича да играе вабанк и тепърва ще натиска съюзниците си в НАТО до дупка. Защото неговата мисия като президент е да направи Америка отново велика!