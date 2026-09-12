Урсула фон дер Лайен е в Гренландия. Финасира я с 200 милиона
Ще подпише и декларация за сигурност и сътрудничество между ЕС и Гренландия
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Ще подпише и декларация за сигурност и сътрудничество между ЕС и Гренландия
Москва определя военната активност на Алианса в Далечния север като „агресивна“
Арктическият хазарт е отворен, залозите са на ход
Най-добрата гледка ще бъде от Исландия, Гренландия и Северна Испания, където ще настъпи пълна фаза
Американският президент с ключови думи преди срещата на върха в Анкара
Ученият Чад Грийн се натъква на едно от най-необикновените открития
Американската армия планираше да изгради обширна мрежа от тунели, за да разположи балистични ядрени ракети
Докато океаните се затоплят, огромна зона край Гренландия мистериозно изстива
Островът е стратегически център между САЩ, Скандинавия и Балтийско море
Дипломатическите преговори продължават
Неслучайно мотото му е "Make America Great Again", посочва "Франкфуртер Рундшау"
Енергийното късогледство на Северна Европа. Защо датското чудо започна да гасне?
Обяви го в платформата си
След месеци напрежение около острова идва нова демонстрация на присъствие в Арктика
Уплашиха се заради Гренландия
Това би било „много добра сделка“, каза американският президент
Съобщението направи шефът на Департамента по риболовство
В сряда американският президент оттегли заплахата си за нападение
Тръмп и Рюте говорят за защита по суша, море и въздух
Обяви го след среща с шефа на НАТО Марк Рюте