Политически трус в Дания. Кралят през избор, Тръмп – пред Гренландия

Има нещо гнило в Дания! Този път това не е мирисът на престояла херинга, а усещането за разпад в сърцето на една от най-стабилните демокрации в света.

Четири века след Хамлет, Дания отново е в плен на несигурността, но този път се намира и в безпрецедентна политическа криза.

След мартенските избори, парламентът е раздробен, премиерът е в оставка и не намира съюзници, а кралят е принуден да търси спасение в лицата на старата опозиция.

Победителят на изборите - намаляващият ляв блок с лидер Мете Фредериксен, която управлява от 2019 година, получи първия мандат, но го върна вчера като неуспешен.

Десният лагер в страната се ръководи от Поулсен, досега вицепремиер, който веднага взе от краля втори мандат, но партиите, с които може да управлява, са твърде раздробени и не правят мнозинство.

Независимо, че кралят изключи коалиция с „Центърът“, старият лъв Ларс Расмусен, който беше два пъти премиер и доскоро външен министър, продължава да гледа патовата ситуация отстрани и да чака своето време, когато реши кого да подкрепи със златния си пръст.

Единственият, който се радва на хаоса, е американският президент Доналд Тръмп.

Дългогодишният му враг - Мете Фредериксен, най -сетне се сбогува с властта.

Отношенията им се влошиха още по време на първия му мандат, когато тя се озъби, той нарече поведението й „nasty“ и в знак на протест отмени посещението си в Дания в последния момент. Покрай Гренландия, отношенията им сега са в ледена епоха.

Независимо че Крал Фредерик X възложи мандата за правителство на Троелс Поулсен - лидер на либералната партия „Венстре“, той се разглежда като по-приемлив партньор за Тръмп заради фокуса върху сигурността.

И той е непреклонен за суверенитета на Гренландия, но е доста по-слаб противник от Мете. И си има достатъчно други проблеми в страната. Политическите скандали извират всеки ден, исканите разходи за отбраната са трудно постижими.

На фона на всичко друго, страната е изправена пред енергийна криза.

Парадоксът на 2026-а за Дания е жесток.

Страната, която научи света на зелен преход, днес е заложник на собствения си успех. Между бума на центровете за данни, които буквално изяждат тока на обикновения датчанин, и икономиката, крепяща се на раменете на един-единствен фармацевтичен гигант, датският модел започва да показва признаци на умора, които нито един вятърен парк не може да отнесе.

Затова и инфлацията започна застрашително да нараства, което се отрази в наказателния вот на датчаните.

Когато най-щастливата нация спре да вярва на своите политици, гниенето започва от самата основа на социалния договор.

Докато Копенхаген се опитва да подреди вътрешния си политически пъзел, а технократът Поулсен - да сглоби кабинет от отломки, сянката на Доналд Тръмп все повече пада над Арктика, превръщайки Гренландия от леден остров в геополитическа разменна монета, която американският президент знае точно как да оцени.

Според анализаторите най-вероятният сценарий занапред е правителство на малцинството на Поулсен, подкрепено с мълчаливо съгласие от Расмусен, но то ще бъде нестабилно и ще живее от вот на вот.

Отслабена, Дания вероятно ще предложи на САЩ по-голямо военно присъствие и съвместни икономически проекти на острова, за да запази суверенитета си и да си гарантира известно спокойствие от Тръмп.

Едва ли той няма да се възползва да препоръча американските си инвеститори в електрическата мрежа, за да спаси датската индустрията, която вече е изправена пред колапс.

Така че, докато Тръмп е все по-близо до Гренландия, Дания се отдалечава от прогреса и влиза в ера на оцеляване на статуквото под напора на новия световен ред.

