Втора атака с дронове за броени дни разтърси Дания

Дания преживя нова тревожна нощ.

Летището в северния град Олборг бе принудено да спре работа, след като няколко дрона се появиха в небето над района. Случаят идва само два дни след като столичното летище в Копенхаген замръзна за четири часа по същата причина – поредица, която вече разтърсва Европа.

Полицията съобщи, че дроновете над Олборг са се задържали близо три часа, преди да изчезнат в тъмното.

Сценарий, напомнящ Копенхаген и руски следи

Според органите на реда моделът на инцидента е почти идентичен с този в датската столица. Властите в Копенхаген определиха случилото се там като най-сериозната атака срещу критична инфраструктура в страната и го свързаха с вълната от предполагаеми руски дронове, които в последно време навлизат в небето на други европейски държави. Москва категорично отрича, но подозренията за хибридна намеса остават.

Военна база под блокада и верижна реакция в Скандинавия

Затварянето на летището в Олборг не спря само гражданските полети. То засегна и датските въоръжени сили, които използват аерогарата като военна база. Армията потвърди, че работи рамо до рамо с полицията, но отказа да разкрие подробности.

Междувременно Норвегия също затвори за три часа небето над летище Осло заради появата на дрон, а европейските служби за въздушно движение предупредиха за повишена готовност.

Нощ на светлини и преследване без резултат

Полицията в Северна Ютландия уточни, че в района са засечени „повече от един дрон“, летящи с включени светлини от 21:45 до около 00:55 ч. по местно време. Евроконтрол спря всички излитащи и кацащи полети до 04:00 ч. по Гринуич, като първият редовен курс бе насрочен за 04:20 ч. Опитите за сваляне на безпилотните апарати са се оказали безуспешни, а пилотите им остават неидентифицирани.

Дронове са докладвани и край други датски летища – Есберг, Сьондерборг и Скридструп, където са базирани изтребителите F-16 и F-35. Полицията увери, че опасност за пътниците няма, но призна, че загадката кой стои зад атаките остава пълна.

