Лотарията издирва петима милионери. Отказват пари

Във Великобритания Националната лотария - най-голямата лотарийна агенция в Обединеното кралство, издирва петима играчи, които все още не са получили своите многомилионни печалби в евро.

Крайният срок за получаване на наградите им е приблизително шест месеца. След това печалбите изтичат и те няма да могат да си ги вземат.

Британският вестник Independent съобщава, че има четири награди от по един милион паунда всяка – или около 1,14 милиона евро.

Освен това има и основна награда от 10 милиона паунда - около 11,4 милиона евро.

Играч на лотарията ще получава по 10 000 паунда на месец в продължение на една година, което прави общо 136 800 евро. Местата, където всички печеливши са закупили билетите си, са: Бирмингам, Бексли/Лондон, Уест Дорсет, Броксбърн, Южен Глостършир и Борнемут. Първата награда изтича на 11 февруари 2026 г.

„Какъв невероятен край на годината би бил, ако някой от тези мистериозни победители получи наградата си! Тези печалби имат потенциала да променят нечий живот“, коментира Анди Картър, съветник по наградите в Националната лотария.

Затова той съветва всички участници да проверят старите си билети. Ако парите не бъдат взети, те ще бъдат използвани за благотворителни цели.

