Гърция взриви началото на Олимпиадата с неочакван ход!

В неочакван и исторически ход Гърция официално обяви, че няма да участва в главната церемония по откриването на Зимните олимпийски игри през 2026 г., която ще се проведе на емблематичния стадион "Сан Сиро" в Милано. Решението нарушава почти вековна традиция и идва като отговор на действията на организаторите.

Откакто се провеждат модерните олимпийски игри, е прието делегацията на Гърция, като родина на античните игри, винаги да води парада на участниците. Тази традиция се спазва почти без изключение както на летни, така и на зимни олимпиади. Единственото изключение досега е било на първите зимни игри в Шамони през 1924 г. От 1928 г. в Санкт Мориц обаче гърците неизменно са първи.

Въпреки че Гърция не е сила в зимните спортове и до момента няма спечелен медал от зимни олимпийски игри, честта да водят парада винаги е била запазена. Тази година обаче традицията ще бъде нарушена за първи път от 98 години.

Според официалната информация, разпространена от гръцката делегация, причината за бойкота е решението на организаторите да не допуснат цялата гръцка делегация да участва в парада. Изправени пред този факт, от гръцкия олимпийски комитет са взели решение да се оттеглят напълно от събитието в Милано.

Вместо това спортистите ще се включат в две по-малки церемонии, които ще се проведат по същото време в Кортина д'Ампецо и Предацо, където ще се състоят и състезанията по ски скокове.

