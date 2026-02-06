Най-яката комбина на снега!

Брат и сестра Замфирови следват баща си

Връзката между брат и сестра по принцип е свещена – освен всичко друго, те са естествените съюзници срещу родителското тяло. А когато имат и обща страст, по-добре не се закачайте с тях! Шегата настрана.

Замфирови си заслужиха и титлите и първите места сред новините – действат бързо, концентрирано и без излишни жестове. Тервел Замфиров и Малена Замфирова са част от новото поколение български сноубордисти, които радват с чудеса на пистата. И ги изработват завой по завой, тренировка по тренировка. Двамата са уникален пример как младите хора могат да имат смислен и успешен живот извън социалните мрежи и всякакви други трендове.

Три седмици преди Олимпийските игри българските сноубордисти записаха най-успешното си представяне в Световната купа в Банско.

Тервел е четирикратен световен шампион за младежи до 21 г. от шампионатите Банско 2023 г. (парелелен гигантски слалом) и в Закопане през 2025 и в двете дисциплини, както и в отборното първенство със сестра си Малена Замфирова. През 2025 г. става и световен шампион за студенти (до 26 г.) от Университетските игри в Торино, Италия.

Тервел Замфиров донесе исторически успех за България, след като спечели старта от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско на 18 януари. В изключително оспорван финал той надделя над австриеца Фабиан Обман с минимална разлика от 0.15 секунди и записа първата си победа в състезание от Световната купа.

През 2025 г. Малена бе избрана сред петимата най-добри млади спортисти в 10-те награди на Европейските олимпийски комитети „Пьотър Нуровски“ – признание, което европейската олимпийска общност дава само на спортисти, които се очаква да бъдат фактор на най-високо ниво. Отличието не се присъжда за единичен резултат, а за потенциал – спортни постижения, развитие, характер и перспектива, на най-силните млади атлети на Европа във всички дисциплини.

Малена и Тервел са сред 20-е български спортисти, които ще участват на Зимните олимпийски игри в Италия от 6 до 22 февруари.

Алпийският сноуборд не е спорт за разсеяни. Там няма време за импровизации, нито място за суета. Всичко е скорост, линия и точност. Сгрешиш ли – снегът те наказва моментално. Именно в тази безкомпромисна дисциплина Замфирови намират своя език.

Тервел е студент по ветеринарна медицина в Лесотехническия университет, а Малена, която учи в НПМГ в паралелка химия и биология, също иска да продължи по пътя на баща си и брат си.

Спортните журналисти и специалистите коментират, че Тервел, който стана първият българин световен шампион в снежните зимни спортове, има потенциал на най-високо ниво, а неговата сестра – Малена, която е само на 16, се очертава като бъдеща водеща фигура в сноуборда при жените, на която предстоят още много подиуми.

Още от ранна възраст и двамата са на дъската повече, отколкото на дивана. Докато връстниците им делят времето си между екрани и социални мрежи, за тях графикът е ясен – училище, тренировка, възстановяване, отново тренировка.

Техният баща Анатолий им е личен треньор, ветеринар по професия.

„Занимавал съм се с над 10 спорта. Баща ни като лекар вярва, че обучението в спорта и науката вървят ръка за ръка и развиват мозъка. При нас това повлия много благоприятно и на 20 години имам психиката на опитен спортист“, споделя Тервел.

Той излъчва впечатляващо спокойствие. На старта е мълчалив, почти затворен. Гледа трасето, сякаш го разглобява на части – завой, наклон, преход. Кара с мисъл, а това в алпийския сноуборд е равносилно на злато. Резултатите му в международни стартове показват не толкова моментни избухвания, колкото стабилност – качество, което треньорите ценят най-много.

Тервел не обича гръмките думи. Предпочита резултатът да говори вместо него.

Малена обаче, е с различна енергия. По-експресивна, по-емоционална, с ясно изразен състезателен инстинкт. Кара агресивно, но не безразсъдно. Рискува, но знае къде да спре.

При девойките тя вече е име, което се следи. Отличията и класиранията не идват случайно – зад тях стоят часове техника, физическа подготовка и работа върху психиката. Защото при високите скорости страхът е лукс, който не можеш да си позволиш.

Ключът към успеха е трудолюбието и постоянството.

„Сноубордът се практикува само зимата и обхваща период от 4 месеца. Имаме време да учим, да помагаме на родителите си, да водим живот различен от този на професионален спортист“, пояснява Малена. „В нашето семейство всяко дете започва със ски и мотор. Сноубордът е задължителен бонус“, усмихва се тя, която е била качена едва на 5 на мотор от баща си. Сега редовно се явява на състезания по мотокрос, тренира тенис, гимнастика, скокове във вода, джиужицу.

„Брат ми е моят играещ треньор, другите само ми казват какво да правя, а той ми го показва, което е безценно“, споделя спортната ни надежда.

Тервел смята, че много по-мотивиращо е да бъде редом до сестра си. „Мотивира ме да се старая още повече. По принцип нашият спорт е индивидуален, но когато се състезаваме отборно, заедно представяме страната, семейството си и да имаш до себе си с човек, който ти е близък, е изключително приятно. Знам на какво да разчитам че ще направи. Наблюдавал съм я от дете как се развива във всеки един спорт“, казва братът.

Малена признава, че преди състезание спи по над 20 часа. „Почивката прави шампиона, тренировката убива таланта“, отсича тя. Цял ден и цяла нощ спи преди старт, и си почива. При Тервел е обратно - преди състезание почти всеки път се случва да ходи на изпити. „Голям процент от състезанията се случват в сесията. Пада яко четене. В пълна концентрация съм. Науката ме изважда от напрежението на спорта. С над 10 спорта се е занимавал, и имам медали от тях. При нас това се е много благоприятно - на 20 години имам психиката на опитен спортист“, споделя с благодарност той.

Анатолий Замфиров е баща и треньор на Тервел и Малена. "Рецептата е много работа. Занимаваме се с доста спортове. Още от малки те са подлагани на различни активност. Тервел е държавен шампион в 3-4 спорта. Ключът не е във фитнесите, а като им развиваме мозъците. Заради това получаваме и тези успехи. Те никога не излизат с мисълта, че трябва да бият, а са като на спортен празник. Караме от сърце и с душа без да мислим, че ще паднем", казва той и добавя, че след всяка тренировка Малена остава по три часа, за да си подготви сама бордовете.

Малена, освен работлив състезател, е и перфектен ваксмайстор, защото след шест часа на пистата, тя прекарва по три часа всеки Божи ден да си подготвя бордовете – ваксване, ютии, пили… всичко, което изисква подготовката на борда. Малена го прави сама. Тервел също.

„Ако на Малена не й потръгне със сноуборда, ще отвори ски сервиз“, казва таткото, който е научил децата си на ум и разум.

Толкова млади, а толкова осъзнати!

„Само един човек да започне да спортува заради мен и сестра ми, аз ще знам, че съм си свършил работата“, убеден е Тервел.

