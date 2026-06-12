Най-яката комбина на снега!
Малена спи до дупка преди състезание, Тервел учи за изпити
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Малена спи до дупка преди състезание, Тервел учи за изпити
Господ решава - човекът е безпомощен, когато падне лавина, твърдят служители на ПСС в Банско "Всеки има свобода на избор къде да кара ски или сноубор...
След битка с 2 м преспи свалиха телата на Камен, Момчил и Кристиян от планината Водопадът от сняг и камъни ги влачил 800 м, момиче и трима мъже оцеле...
Пореден инцидент в Пирин планина с изгубили се чужди туристи вдигна на крак планинските спасители малко след 17,00 часа в понеделник. Сигналът е получ...
Трима румънци се заклещиха в улей към хижа „Демяница" в Пирин планина, но бяха намерени невредими и спасени от служители на ПСС – Банско. Малко след 1...