ЕС с нова забрана. Засяга шофьорите

Шофьорите в Европа са на прага на сериозна промяна, след като ново решение на Съда на Европейския съюз отвори вратата за забрана на предупрежденията за радари, камери и полицейски засади в популярни приложения като Waze, Google Maps и Flitsmeister. Магистратите в Люксембург дадоха зелена светлина на държавите членки самостоятелно да криминализират тези функции в името на обществения ред и пътната безопасност. Ако правителствата се възползват от това си право, милиони водачи ще загубят един от най-използваните си ежедневни помощници на пътя.

Всичко започна от дългогодишен съдебен спор във Франция, където властите от години се опитват да ограничат възможността на шофьорите да виждат предварително къде ги чакат полицейски патрули. Френската компания Coyote System, разработваща едноименното приложение за навигация, упорито обжалваше местните рестрикции. С решението на Европейския съд обаче този казус прерасна в общоевропейски прецедент.

Важно е да се отбележи, че съдът не налага незабавна и автоматична забрана за целия съюз, а по-скоро осигурява стабилна правна основа на всяка отделна страна да затегне правилата по свое усмотрение. Досега много правителства се колебаеха поради юридически неясноти, но вече разполагат с ясен механизъм да действат срещу софтуера за локализиране на камери. В страни като Германия и Швейцария строгите ограничения действат отдавна, докато в държави като Нидерландия приложенията все още са легални, стига да не смущават физически полицейската техника. Новата съдебна практика обаче развързва ръцете и на останалите власти да последват германския модел.

Основният аргумент на поддръжниците на забраната е, че шофьорите масово проявяват селективно поведение на пътя - те рязко намаляват скоростта около камерите, след което отново натискат газта. По този начин, вместо да се постигне реална безопасност, се получава стратегическо шофиране с единствената цел да се избегнат глобите. От друга страна, критиците напомнят, че тези платформи са много повече от „антирадари“ - те предупреждават за катастрофи, задръствания, заледявания или препятствия на платното. Премахването на сигналите за радари едва ли ще засегне тези функции, но съществува опасност политическият дебат да доведе до по-широки ограничения върху споделянето на пътна информация от самите потребители.

Това решение поставя под сериозен натиск и бизнес модела на технологичните компании. Докато за гиганти като Alphabet (собственик на Google Maps и Waze) е сравнително лесно просто да изключат тази опция на територията на дадена страна, за специализирани платформи като Coyote и Flitsmeister подобни забрани могат да се окажат фатален удар. Промените няма да настъпят за една нощ, но посоката е ясна - бъдещето на дигиталните предупреждения за скорост в Европа става по-несигурно от всякога.