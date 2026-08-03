Експертите посочиха най-добрите семейни автомобили

Експерти коментираха пред GoBankingRates и посочиха пет достъпни семейни автомобила, които си струва да се разгледат. Те заявиха, че всички тези модели превъзхождат конкурентите си.

Тойота РАВ4

Toyota RAV4 остава един от най-популярните кросоувъри в света. Освен това е доста надежден модел.

„RAV4 има висок рейтинг на надеждност, особено моделите от 2019 до 2023 г., които използваха по-прости електронни системи“, каза Марк Скирвин, съосновател на Cash Auto Salvage .

Хонда CR-V

Honda CR-V е един от основните конкуренти на Toyota RAV4 в своя сегмент. Скирвин препоръчва да се обмисли кросоувърът от 2017 до 2022 година.

„Нашият опит показва високата надеждност на Honda CR-V: по-малко от 5% от тях имат проблеми с двигателя или трансмисията. Когато CR-V пристигнат в нашия склад, това обикновено е резултат от инциденти или щети от наводнение, а не от механични проблеми, каквито виждаме при други марки“, сподели експертът.

Хонда Одисея

Механикът и собственик на German Car Depot Алън Гелфанд каза, че Honda Odyssey е един от най-добрите минивани с три реда седалки на пазара. Той добави, че това е много надежден модел с ниски разходи за поддръжка.

„Honda Odyssey предлага нисък разход на гориво, без да се прави компромис със стандартите за надеждност“, каза механикът.

Тойота Сиена

Гелфанд препоръчва и Toyota Sienna. Той казва, че това е друг отличен миниван с три реда седалки, който може да издържи години без големи повреди.

„Sienna се предлага в хибридна версия, която осигурява нисък разход на гориво, наред с традиционните стандарти за надеждност на Toyota. Трансмисията e-CVT има запечатан дизайн, който не изисква поддръжка, тъй като е без течове“, каза Гелфанд.

Хюндай Палисейд

Андрю Франкс , съосновател на услугата за застрахователни искове Claimsline, също препоръчва Hyundai Palisade, заявявайки, че това е един от най-надеждните съвременни кросоувъри с триредови седалки.

„Palisade си е спечелил репутация за надеждност благодарение на постоянната си производителност през първата година и дългата гаранция“, сподели експертът.