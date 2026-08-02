Един метал удари исторически рекорд, преобръща цялата електроника

Когато отворите смартфона си, едва ли си давате сметка, че екранът „се събужда“ заради един рядък метал: галий. Той не блести, не звънти, не тежи. Галият е почти невидим – мек, сребрист, топящ се в дланта при 29,7°C. Но в сърцето на вашия телефон, в антената на 5G клетката, в радара на самолета, в лазера на оптичния кабел – именно галият е онзи тих проводник на модерната епоха.

И точно този незабележим метал днес поскъпва рязко, превръщайки се в новото бойно поле на технологичната геополитика.

Металът, който не се добива, а се "ражда"

Галият е странен елемент. Няма галиеви мини, няма галиеви залежи, няма галиеви концесии. Той се появява като страничен продукт при преработката на боксит и цинкови концентрати. Когато алуминиевите заводи работят, галият се отделя. Когато производството на алуминий спада - галият изчезва.

Това го прави зависим от индустрии, които нямат нищо общо с високите технологии. И точно тази зависимост е първата причина за неговото поскъпване: глобалните колебания в алуминиевия сектор автоматично свиват предлагането на галий.

Защо галият е толкова важен и толкова скъп

Истинската сила на галия не е в чистия метал, а в неговите съединения. Галиевият арсенид (GaAs) и галиевият нитрид (GaN) са основата на модерната електроника.

GaAs управлява радиочестотите в смартфоните, спътниците, военните радари. GaN е ключов за 5G базовите станции, за бързите зарядни на електромобилите, за енергийните системи на центровете за данни.

Деветдесет и пет процента от световното потребление на галий е заключено в тези два материала.

Когато светът преминава към електромобили, към 5G, към автономни системи, към космически комуникации - галият става незаменим. А когато нещо е незаменимо, то поскъпва.

17% ръст, исторически цени

Само за последните месеци галият е поскъпнал с 17%. Той вече се търгува на 1 895 долара за килограм на световните пазари – стойност, потвърдена към 1 август 2026 г. . Това е ръст от 16,62% за последните 12 месеца, а ако сравним с миналогодишната референтна цена от 1 655 долара, увеличението достига 14,5% .

В Европа шокът е още по-осезаем: на ротердамския пазар галият достига 2 101 долара за килограм, което е най-високата цена в историята и над осем пъти повече от вътрешната китайска цена от около 247 долара за килограм . Този разрив не е логистичен, а геополитически – директен резултат от китайските експортни ограничения, които от 2023 г. насам изстрелват галия в зоната на стратегическите метали.

Китай държи света в ръцете си

Геополитическата картина около галия е необичайно ясна: Китай държи между 98 и 99 процента от световното производство. Това е почти пълен монопол - един от най-високите в света при стратегическите метали.

Най-големият производител е държавната корпорация Chalco, която произвежда около 160 тона годишно.

Западът е в уязвима позиция. САЩ прекратяват собственото производство преди почти четири десетилетия и днес са напълно зависими от внос. Когато през 2023 г. Китай въведе контрол върху износа, а през 2024 г. ограничи доставките към САЩ, галият престана да бъде просто метал. Той се превърна в инструмент за натиск.

Кои държави се опитват да се изкатерят към върха

Опитите за алтернативно производство са малко и трудни. Гърция и Австралия са единствените страни, които развиват нови мощности - проектите на Metlen и Alcoa обещават около 150 тона годишно до 2028 г.

Но това е капка в океана. Китай държи почти целия пазар, а новите играчи тепърва се учат да извличат галий ефективно.

Европа се опитва да създаде стратегически резерви. САЩ финансират програми за рециклиране. Япония инвестира в GaN технологии, за да намали зависимостта от китайския GaAs.

Но засега върхът е един и той е в Пекин.

Защо цената на галия скача точно сега

Поскъпването на галия е резултат от три паралелни процеса.

Първо, светът навлиза в нова технологична фаза – 5G, автономни системи, електромобили, космически комуникации. Всички те изискват GaN и GaAs.

Второ, производството на алуминий се свива в някои региони, което автоматично намалява добива на галий.

Трето, геополитическото напрежение между САЩ и Китай превръща галия в стратегически ресурс. Когато един метал се превърне в инструмент за натиск, цената му неизбежно се изстрелва нагоре.

Галият като геополитическа граница

Галият е металът, който се топи в дланта, но е твърд като геополитическа стена. Той разделя света на две зони: държавите, които го произвеждат, и държавите, които го използват.

Китай държи производството. Западът държи технологиите.

А между тях стои галият – тихият, невидим, но решаващ елемент на новата индустриална ера.