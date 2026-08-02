Купувачите се отдръпват, жилищата във Варна остават скъпи

Сделките с имоти във Варна са намалели с близо 20 на сто, но очакваното поевтиняване на жилищата така и не идва. Средната цена вече надхвърля 2000 евро на квадратен метър, въпреки че купувачите са станали по-предпазливи. Пазарът показва първи признаци на охлаждане в осмия месец след приемането на еврото от България. Брокерите обаче не очакват рязък обрат, а само по-бавно поскъпване.

Официалните данни също потвърждават, че цените все още вървят нагоре. През първото тримесечие на 2026 г. жилищата във Варна са поскъпнали с 4 на сто спрямо предходните три месеца, докато средният ръст за страната на годишна база достига 14,8 на сто. В същото време средната лихва по новите жилищни кредити през юни е била 2,41 на сто, което продължава да поддържа интереса към покупките въпреки по-голямата предпазливост.

Краят на надпреварата за апартаменти

Само допреди година добрите жилища във Варна често се продаваха още след първия оглед. Потенциалните купувачи се надпреварваха помежду си, а някои предлагаха дори повече от поисканата от собственика цена.

Сега картината е различна. Обемът на вписаните актове през първата половина на 2026 г. е намалял с 19 на сто спрямо същия период на миналата година.

„Спадовете са между 10 и 20 на сто в различните градове. За Варна през първата половина на годината спадът е 19 на сто на обема от вписани актове в района“, заяви пред БНТ председателят на Националното сдружение „Недвижими имоти“ Добромир Ганев.

Според него част от хората са избързали с покупките през предходните две години заради очакванията за продължаващо поскъпване. От пазара вече се оттеглят и част от спекулативните купувачи, които са успели да реализират печалба от ръста на цените.

Несигурността отлага големите решения

Брокерите отчитат, че войната и напрежението в Близкия изток също влияят върху поведението на купувачите. Несигурната международна обстановка кара част от домакинствата да отлагат големи разходи и дългосрочни финансови ангажименти.

„Усещането на хората за несигурност вероятно накара и част от хората в България, може би в по-ниските групи, с по-ниски доходи, да отложат покупки“, коментира Ганев.

Това обаче не води автоматично до по-ниски офертни цени. Предлагането на качествени жилища остава недостатъчно и продавачите все още не усещат натиск да правят сериозни отстъпки.

„Пазарът се определя от съотношението между търсенето и предлагането. Ако търсенето е намаляло с 10-15 на сто, но и предлагането не е достатъчно, цените продължават да скачат. Ако предлагането е по-малко от търсенето, цените се покачват“, обясни председателят на сдружението.

Продавачите още чакат по трима на вратата

Един или два по-слаби периода не са достатъчни, за да променят нагласите на собствениците. Голяма част от тях продължават да определят цените според силния пазар от миналата година, когато за едно жилище често имаше по няколко кандидати.

„Трябва да се натрупат поне шест тримесечия спад в броя на сделките. Тогава вече можем да говорим за осъзнаване от страна на продавачите, че вече няма по трима купувачи на вратата, както беше миналата година, и всеки да дава цената на продавача, а и може би малко над нея“, заяви брокерът Владимир Манов.

Данните за строителството също показват защо цените във Варна остават устойчиви. След спад между 35 и 40 на сто при започнатите нови обекти през миналата година, през първото тримесечие на 2026 г. е отчетено възстановяване между 15 и 20 на сто. То обаче остава далеч от ръстовете над 150 на сто в София и Бургас.

Ръстът ще продължи, но по-бавно

Браншът не определя намаляването на сделките като срив, а като връщане към по-нормален пазар след няколко години на ускорени покупки и силно поскъпване. Очакванията са цените да продължат нагоре, но темпът постепенно да се забави.

„Предполагам, че ще стигнем до около 5 на сто среден ръст за страната“, прогнозира Добромир Ганев.

Променя се и профилът на купувачите. Все повече хора насочват спестяванията си към други инвестиции, вместо да купуват жилища с цел бърза печалба. Така на пазара постепенно остават предимно домакинствата, които търсят дом, за да решат реален жилищен проблем.