Пазарът даде неочакван сигнал за храните у нас

Цените на едро на повечето плодове и зеленчуци у нас продължават да падат, но доматите направиха рязък скок от 16,08 на сто до 1,53 евро за килограм. Най-сериозно поевтиняват морковите и ябълките. При млечните продукти, месото и основните храни движението остава разнопосочно.

Доматите тръгнаха рязко нагоре

Освен доматите поскъпват краставиците - с 3,45 на сто до 1,20 евро за килограм, и зелето - с 0,35 на сто до 0,58 евро за килограм.

В обратната посока най-силен е спадът при морковите - с 9,31 на сто до 0,74 евро за килограм. Зелените чушки поевтиняват с 8,37 на сто до 1,16 евро, а червените - с 5,14 на сто до 1,77 евро за килограм.

По-ниски са още цените на тиквичките - с 5,69 на сто до 0,63 евро, зрелия лук - с 4,93 на сто до 0,54 евро, и картофите - с 2,56 на сто до 0,61 евро за килограм. Зелената салата запазва цената си от 0,65 евро за килограм.

Плодовете продължават да поевтиняват

Ябълките записват най-големия спад при плодовете - с 9,02 на сто до 1,21 евро за килограм. Лимоните отстъпват с 6,09 на сто до 2,16 евро, прасковите - с 5,73 на сто до 1,25 евро, а кайсиите - с 3,23 на сто до 1,20 евро за килограм.

Млечните продукти се движат в различни посоки

Кравето сирене поевтинява с 1,99 на сто до 6,10 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ - с 1,3 на сто до 9,12 евро. Кравето масло от 125 грама отстъпва с 1,49 на сто до 1,45 евро за пакетче.

Прясното мляко е по-евтино с 5,66 на сто и се търгува по 1,10 евро за литър. Киселото мляко с масленост 3 и над 3 на сто обаче поскъпва с 3,54 на сто до 0,76 евро за кофичка от 400 грама.

Замразеното пилешко месо се покачва с 2,66 на сто до 3,71 евро за килограм, докато яйцата размер М поевтиняват с 5 на сто до 0,19 евро за брой на едро.

Брашното и захарта отстъпват

Оризът поскъпва с 0,97 на сто до 1,70 евро за килограм, зрелият фасул - с 1,77 на сто до 2,07 евро, а лещата - с 0,49 на сто до 2,04 евро. Олиото е нагоре с 0,34 на сто до 1,75 евро за литър.

Брашното тип 500 поевтинява с 5,97 на сто до 0,63 евро за килограм, а захарта - с 2,05 на сто до 0,86 евро.