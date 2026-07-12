Цените на едро тръгнаха надолу. Салатата и олиото поскъпнаха рязко

Цените на храните на едро в България отбелязват общ спад през седмицата, но движението при отделните стоки остава силно разнопосочно. Индексът на тържищните цени се понижава с 1,26% до 2,352 пункта спрямо 2,382 пункта седмица по-рано, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Най-сериозно поскъпват зелената салата, краставиците и зелето, докато доматите, чушките и голяма част от основните храни поевтиняват.

Индексът отстъпи

Индексът на тържищните цени следи движението на основните хранителни стоки, плодовете и зеленчуците на едро. Базовото му равнище от 1,000 пункта е определено през 2005 г., а сегашната стойност от 2,352 пункта показва, че ценовото равнище остава значително над изходната база.

Седмичният спад от 1,26% е резултат от поевтиняването на голяма част от наблюдаваните продукти. В същото време няколко стоки отбелязват осезаем ръст и не позволяват движението да бъде еднозначно.

Салатата поведе поскъпването

Най-големият ценови скок при зеленчуците е при зелената салата. Тя поскъпва с 15,79% и достига 0,66 евро за килограм.

Краставиците са нагоре с 9,73% до 1,15 евро за килограм, а зелето прибавя 7,81% и се търгува по 0,58 евро. Картофите почти не променят стойността си - поскъпването е едва 0,33% до 0,60 евро за килограм.

На другия полюс са зелените чушки, които поевтиняват с 6,6% до 1,50 евро за килограм. Червените чушки отстъпват с 3,58% до 1,94 евро.

По-ниски са и цените на доматите - с 4,58% до 1,50 евро за килограм, морковите - с 3,6% до 0,91 евро, и тиквичките - с 2,1% до 0,56 евро. Зрелият лук поевтинява с 0,7% и се продава по 0,57 евро за килограм.

Прасковите останаха сами нагоре

Прасковите са единственият наблюдаван плод, който поскъпва през седмицата. Цената им се повишава с 8,28% до 1,70 евро за килограм.

Лимоните поевтиняват с 6,4% и вече се търгуват по 2,34 евро за килограм. Ябълките отстъпват с 3,03% до 1,28 евро.

При кайсиите няма промяна. Те запазват цената си от предходната седмица - 1,63 евро за килограм.

Млякото и маслото вървят нагоре

При млечните продукти също няма обща посока. Кравето сирене поевтинява минимално - с 0,07% до 6,09 евро за килограм, а кашкавалът тип „Витоша“ отстъпва с 0,24% до 9,05 евро.

Киселото мляко с масленост 3 и над 3% обаче поскъпва с 4,34% до 0,77 евро за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е нагоре с 3,36% и достига 1,17 евро за литър.

Цената на кравето масло се повишава с 4,01%. Пакетче от 125 грама вече се търгува на едро по 1,40 евро.

Пилешкото и яйцата леко отстъпиха

Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,16% до 3,80 евро за килограм. Движението е минимално и практически запазва цената близо до равнището от предходната седмица.

Яйцата размер М са с 0,99% по-евтини. Цената им на едро остава 0,20 евро за брой.

Бобът, лещата и захарта надолу

По-сериозно поевтиняване се наблюдава при част от основните продукти. Зрелият фасул отстъпва с 5,58% до 1,93 евро за килограм, а лещата - с 4,76% до 1,92 евро.

Захарта е по-евтина с 4,06% и се търгува по 0,85 евро за килограм. Оризът поевтинява с 2% до 1,67 евро.

Олиото обаче се движи в обратната посока. Цената му се повишава с 5,97% до 1,81 евро за литър. Брашното тип 500 също поскъпва - с 2,94% до 0,70 евро за килограм.

Общият спад на индекса носи умерено успокоение, но седмичните разлики показват колко неравномерно се движат отделните групи храни. Поевтиняването на доматите, чушките, бобовите продукти и захарта се сблъсква с ръста при олиото, млечните продукти и част от зеленчуците. Реалният ефект върху домакинствата ще зависи и от това доколко движенията на едро ще бъдат пренесени в търговската мрежа.

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