Пазарите у нас дадоха глътка въздух с по-евтини плодове и зеленчуци
Най-силен е спадът при тиквичките, зелето, краставиците, черешите и ягодите
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Най-силен е спадът при тиквичките, зелето, краставиците, черешите и ягодите
Индексът на тържищните цени пада през седмицата, докато зелето, лимоните, олиото и киселото мляко поскъпват
Данни на ДКСБТ показват спад при краставици и домати, но ръст при цитрусите и бананите
Зелето скочи с над 34%, доматите нагоре, докато ябълки и банани падат в цената
Данни на ДКСБТ показват ръст при повечето продукти, докато краставиците и млечните поевтиняват
Новите данни от борсите показват смесена картина при храните
Индексът на тържищните цени се покачи с над 1,6 процента за седмица
Краставиците и доматите дърпат напред, но част от основните храни поевтиняват
При плодовете обаче по-скъпи са единствено бананите
При плодовете най-значително поскъпва гроздето
Цената на кравето сирене обаче се вдига с 0,97 на сто до 11,95 лева за килограм
Доматите поевтиняват с 12,97 на сто и се търгуват по 2,20 лева за килограм
Основни хранителни продукти, плодове и зеленчуци на борсите у нас поскъпват слабо тази седмица сочат данните на Държавната комисия по стоковите б...
Според него цената в магазина зависи и от качество и други фактори
Има обаче и поскъпване сред някои основни хранителни продукти