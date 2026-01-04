Цените на храните тръгнаха нагоре точно по празниците

Ръст в цените на основни хранителни стоки, както и на част от плодовете и зеленчуците, отчитат данните в бюлетина за периода 22-30 декември 2025 г. на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Макар увеличението да изглежда умерено, движението нагоре идва веднага след празниците и подсказва, че пазарът не показва признаци на трайно успокояване.

Индексът на тържищните цени, който измерва движението на цените на храните на едро в България, се повишава с 0,5 на сто до 2,390 пункта спрямо 2,378 пункта седмица по-рано. Това е пореден сигнал, че дори минимални седмични промени се натрупват и постепенно се пренасят към крайните потребители, особено при по-често купуваните продукти.

При млечните храни движението е разнопосочно. Цената на кашкавала тип „Витоша“ се покачва с 0,09 на сто до 9,44 евро за килограм, докато кравето сирене поевтинява с 0,20 на сто до 6,01 евро за килограм. Киселото мляко с 3 и над 3 процента масленост поскъпва осезаемо – с 2,90 на сто до 0,73 евро за кофичка от 400 грама, което е показателно за по-силен натиск при масовите продукти. За сметка на това прясното мляко и кравето масло отчитат понижение.

При месото и яйцата тенденцията остава по-скоро успокояваща – замразеното пилешко месо поевтинява с 1,38 на сто, а яйцата размер М – с 2,33 на сто. Това обаче трудно компенсира ръста при други основни стоки, тъй като потребителската кошница се влияе най-силно от зеленчуците и млечните продукти.

Зърнените и бобовите култури също показват смесена картина. Лещата, оризът и зрелият фасул поевтиняват, но брашното тип 500 поскъпва, а олиото продължава леко да върви нагоре. Захарта е сред малкото продукти със сериозно понижение, което временно облекчава част от домакинствата.

Истинският ценови натиск идва от зеленчуците. Краставиците скачат с внушителните 11,66 на сто, доматите – с 8,79 на сто, а тиквичките и зелето също бележат ръст. Това е типична сезонна картина, но размерът на поскъпването показва колко чувствителен остава пазарът към климатични условия, транспорт и разходи за производство. При морковите и картофите има поевтиняване, което обаче не е достатъчно да балансира общото движение нагоре.

При плодовете се отчита понижение при лимоните, портокалите и ябълките, докато бананите поскъпват. Данните подсказват, че след празниците потребителите ще усещат най-силен натиск именно при пресните продукти, а пазарът вероятно ще остане нестабилен и в първите седмици на новата година.

