„С пет лева не можеш да дадеш десет!“ Поскъпването прогони клиентите от пазарите

Ново покачване на цените на основните храни отчитат синдикатите, като т.нар. малка потребителска кошница вече струва 59 евро срещу 58,5 евро през декември. По данни на КНСБ това движение изглежда ограничено на пръв поглед, но ако тенденцията се запази, инфлацията може да надхвърли предварителните прогнози още в началото на годината.

Най-сериозният ръст е при зеленчуците, което ясно личи и на пазарите в страната. Проверка на бТВ на пазара в Ямбол показва, че домати, краставици и лимони вече достигат цени около 6 лева за килограм. Заради студа част от търговците са излезли на сергиите си едва в последните дни, когато температурите са станали по-поносими.

По данни на синдикатите именно доматите и краставиците са сред стоките с най-голямо увеличение. На места те се продават за малко над 3 евро за килограм. Търговците обаче отричат да има рязко поскъпване и твърдят, че работят с постоянна надценка от около 20 процента.

„Беше малко студено и нямаше много работа, наистина, но като цяло е нормално“, казва пред бТВ търговката Диана. Друга продавачка, Дора, също твърди, че цените не са нови: „Имам домати и краставици – 6 лева за килограм, 3,07 евроцента. Същата цена беше, а краставицата преди Нова година стигаше и 7 лева“.

Клиентите обаче усещат ситуацията по различен начин. Според тях зеленчуците са осезаемо по-скъпи и това пряко влияе на пазаруването. „Както беше два лева, сега е две евро – най-често така се получава“, казва Тинка Кръстева, докато пазарува. Друга жена признава, че вече се отказва от покупки: „Видях цените и сметнах, че не мога да си позволя. Гледам цената, не качеството. За тези доходи водещи са цените – не може да имаш пет лева, а да дадеш десет“.

Според търговците все пак има и стоки, при които цените са по-ниски спрямо декември - като лука и зелето. За домакинствата обаче това не компенсира усещането, че основната храна става все по-трудно достъпна.

