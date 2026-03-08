На пазара: Ценови скок при зеленчуците, спад при цитрусите

Значително поскъпване на пресния пипер с над 50% на национално ниво, докато вносните цитрусови плодове като портокали и круши поевтиняват. Това показват данните от седмичния анализ на Системата за агропазарна информация (САПИ) за деветата седмица на 2026 г. към 26 февруари. Според анализа основните хранителни стоки и млечните продукти остават ценово стабилни, докато при част от плодовете и зеленчуците се наблюдават сериозни колебания.

Продукти с най-големи изменения в цените

Най-осезаемото поскъпване е при пресния пипер. Средната национална цена достига 9,05 евро за килограм, което е ръст от 58 на сто спрямо предходната седмица. Данните показват и силни регионални разлики. В Русе, Варна и Добрич цената достига около 12,73 евро за килограм, докато в Ловеч, София и Перник тя е между 4,10 и 4,22 евро за килограм. Според експертите от САПИ разликата от почти три пъти между отделните региони е сигнал за нарушена верига на доставки или локален недостиг.

В анализа се посочват няколко вероятни причини за скока на цените. Сред тях са сезонен проблем в производството при оранжерийните насаждения, логистични затруднения на Балканите, свързани с геополитическо напрежение в Черноморския регион, както и повишено търсене при ограничено предлагане.

Умерено поскъпване има и при други продукти. Мандарините поскъпват с 6 на сто до 4,01 евро за килограм, морковите също с 6 на сто до 3,34 евро за килограм. При ябълките ръстът е 2 на сто до 3,98 евро за килограм, а доматите поскъпват с 2 на сто до 5,42 евро за килограм.

За разлика от зеленчуците, при част от вносните плодове се наблюдава понижение на цените. Портокалите поевтиняват със 17 на сто до 2,62 евро за килограм, крушите със 7 на сто до 5,62 евро за килограм, а бананите с 2 на сто до 2,60 евро за килограм. Според анализа това е очаквана тенденция за периода на пик в сезонното предлагане от Южното Средиземноморие и Латинска Америка. Експертите отбелязват, че през следващите две до три седмици потребителите могат да се възползват от благоприятен ценови период, преди предлагането да започне да намалява.

Месечен анализ на ценовата динамика - февруари 2026

Данните на САПИ показват, че през февруари 2026 г. при плодовете и зеленчуците се наблюдава двупосочна ценова динамика. Зимните местни зеленчуци като моркови, лук и краставици отбелязват умерено поскъпване между 2 и 6 на сто, което е типично за сезона. Нетипично обаче е рязкото поскъпване на пипера в края на месеца - тенденция, която според анализа вероятно ще влияе върху цените и през март. Вносните плодове от своя страна поевтиняват в съответствие със сезонното увеличение на предлагането.

Стабилност при млечните продукти

Сегментът на млечните продукти остава изключително стабилен. Киселото мляко, бялото саламурено сирене и кашкавалът по БДС не показват съществени ценови изменения спрямо предходната седмица. Средната национална цена на киселото мляко е 0,92 евро за кофичка, на бялото саламурено сирене - 12,08 евро за килограм, а на кашкавала - 15,68 евро за килограм.

Стабилни остават и цените на биологичните продукти. Средно биологичният мед се търгува за 15,22 евро за килограм, а кокошите яйца струват около 0,62 евро за брой.

Силни регионални разлики

Най-сериозните регионални различия се наблюдават при продукти със сложни вериги на доставки. Биологичният пчелен мед например се продава в диапазон между 8,94 и 20,44 евро за килограм в зависимост от региона.

Пазарите в Пловдив, Бургас и Велико Търново традиционно показват по-широк ценови диапазон, което според експертите отразява по-силна конкуренция между търговците. В същото време в градове като Видин, Враца и Монтана се отчита по-ограничено предлагане при някои продуктови категории.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com