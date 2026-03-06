Шоколадов гигант инвестира сериозно във вятърна енергия в Европа

Mars, един от най-големите производители на шоколадови изделия, храни, снаксове и продукти за домашни любимци в света, обяви нова стъпка в стратегията си за намаляване на въглеродните емисии в Европа. Компанията е подписала дългосрочно споразумение за използване на електроенергия от вятърния парк Kölvallen в Швеция. Чрез него Mars ще получава големи количества чиста енергия за собствените си операции и за част от партньорите си по веригата на доставки. Сделката е сред най-големите ангажименти на компанията за възобновяема енергия на европейския пазар.

Енергия за бизнеса и партньорите

Според компанията Mars ще използва около 70% от годишното производство на електроенергия на новия вятърен парк. Това се равнява на приблизително 670 GWh чиста електроенергия годишно - количество, което може да покрива значителна част от енергийните нужди на дейността й в Европа.

Енергията няма да се използва само за собствените операции на компанията. Част от нея ще бъде насочена и към партньори по веригата на доставки, което е част от стратегията на Mars да намали въглеродния отпечатък на цялата си бизнес екосистема.

Един от модерните вятърни паркове в Европа

Проектът Kölvallen се разработва от Foresight Energy Infrastructure Partners и разполага със инсталирана мощност от 277,2 MW. Това е достатъчно, за да се осигури електроенергия за около 95 000 домакинства годишно.

Вятърният парк се определя като един от най-съвременните наземни проекти от този тип в Европа. Очаква се той да достигне климатична неутралност още през първите месеци след началото на експлоатацията си.

Част от по-голяма климатична стратегия

Договорът е част от глобалната програма на компанията Mars Renewable Acceleration Program, насочена към ускоряване на използването на възобновяема енергия. Основната цел на стратегията е до 2030 г. компанията да намали общия си въглероден отпечатък със 10% спрямо нивата от 2015 г.

„Това партньорство е ясно доказателство за амбицията ни да ускорим прехода към възобновяема енергия в Европа. Чрез програмата Renewable Acceleration Program работим за това чистата енергия да стане стандарт в цялата ни верига на стойността и да създаваме реална промяна както за нашия бизнес, така и за общностите, в които работим“, заяви Кевин Рабинович, глобален вицепрезидент „Устойчиво развитие“ в Mars.

Финансиране и местни ползи

Дългосрочният ангажимент на Mars е изиграл ключова роля за реализирането на проекта. Договорът за изкупуване на електроенергия е помогнал да бъде осигурено необходимото финансиране и да се премине от етап на планиране към строителство и експлоатация на вятърния парк.

Очаква се проектът да донесе и икономически ползи за местните общности. Сред тях са нови работни места, възможности за вторична заетост и създаване на общностен фонд, финансиран със част от годишните приходи на парка.

Разширяване на зелените инвестиции

Компанията вече предприема и други енергийни инициативи в Европа. Само през 2025 г. Mars подписа споразумение за изграждането на повече от 100 соларни проекта в Полша.

Тези проекти също са част от усилията на компанията да намали емисиите си и да ускори енергийния преход в европейските си операции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com