Икономист отсече! Ако войната в Близкия изток не приключи до дни, ще видим...

Продължителните военни действия в Близкия изток може да доведат до ситуация в Еврозоната, наподобяваща стагфлация - със слаб икономически растеж и продължаващо покачване на цените. За това предупреди Йоахим Нагел, член на Управителния съвет на Европейската централна банка.

"Конфликтът се смяташе, че ще продължи в рамките на седмица. Сега се смята, че ще продължи в рамките на месец. Продължаването на конфликта ще има много сериозни измерения. Виждаме спирането на транспорта на петрол през Персийския залив. Големият проблем е, че спирането на движението на танкери води до това, че самите рафинерии не могат да функционират и това води до спиране на извличане на мощности с петрол", коментира икономистът д-р Юлиян Войнов в предаването "България сутрин".

По думите му, ако до края на тази седмица конфликтът не приключи, най-вероятно ще видим доста сериозно икономическо забавяне и отражение в търговията по целия свят.

"Със сигурност ще видим повишаване на инфлацията", подчерта той и добави, че всичко зависи от продължителността на конфликта.

"Спират доставките на петрол, което движи цялата световна икономика. За момента няма изгледи да има дипломатически ходове, които да доведат до намаляване на конфликта. Виждаме точно обратното - затягане на ситуацията, твърдо отношение на иранските власти към агресията на техните противници", посочи д-р Войнов пред Bulgaria ON AIR.

Според него за момента няма изгледи България да бъде засегната от криза, но със сигурност ще видим увеличение на цените - най-вече на енергийните цени.

"Еврозоната възстановява растежа си, най-вече Германия. Създаде се атмосфера на очакване на по-високи инвестиции и икономически растеж. Основното притеснение е каква инфлация ще има в ЕС", отбеляза икономистът.

