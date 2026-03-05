Ще поскъпнат ли автомобилите заради войната

Въпреки ескалацията на напрежението между САЩ, Израел и Иран, европейските автомобилни производители твърдят, че производствените им линии работят без сериозни пречки. Увеличеното време за транспорт и нарастващите логистични разходи обаче могат да повлияят на маржовете на компаниите, които вече се сблъскват с предизвикателствата на електрификацията и слабото търсене.

Военните удари на САЩ и Израел срещу Иран отново подчертаха уязвимостта на глобалните вериги за доставки, особено в чувствителните морски търговски коридори в Близкия изток. Според Automotive News, европейските автомобилни производители гарантират, че техните поточни линии работят предимно без сериозни прекъсвания, предаде "Аутомедия".

Според представители на Volkswagen Group, въпреки че геополитическата ситуация е повод за безпокойство, производството не е засегнато и компанията не извършва търговски дейности в Иран. Говорител на концерна подчертава, че приоритет е безопасността на работниците в региони, засегнати от военните действия. Подобна позиция заема и Volvo, която информира, че в момента не наблюдава никакви прекъсвания в производството.

Някои компании използват складови буфери, които издържат няколко седмици на производство, за да смекчат ефектите от възможни забавяния в доставките. След кризата с недостига на полупроводници, производителите фундаментално промениха логистичните си системи, въведоха алтернативни транспортни маршрути и дигитално проследяване на пратките в реално време. Такива приготовления позволяват бърза реакция при непредвидени събития.

Въпреки това, анализаторите предупреждават, че поддържането на непрекъснатостта на производството изисква значителни финансови разходи. Напрежението означава, че корабите, превозващи компоненти за Европа, често трябва да избягват застрашените участъци на Червено море и да обикалят Африка. Такива отклонения удължават времето за транспорт с до две седмици и увеличават непредсказуемостта на веригите за доставки. Застрахователите също трябва да вземат предвид по-високите застрахователни премии и субсидии, произтичащи от риска от война, което директно се отразява на разходите за внос на автомобилни части.

В отговор на риска компаниите ускоряват стратегията си "местно за местно", при която производството на превозни средства и компоненти се осъществява главно в региона, където ще се продават автомобилите. Това намалява зависимостта от отдалечени морски маршрути, като Червено море или Суецкия канал. В Китай повечето компоненти се произвеждат и продават локално, което ограничава въздействието на глобалните шокове върху азиатския пазар.

Някои компании вече са подготвили усъвършенствани аварийни системи, които позволяват бързо пренасочване на пратки в случай на затваряне или опасност по ключови маршрути. Пример за това е ситуацията през 2024, когато след срутването на моста Франсис Скот Ки в Балтимор, САЩ, кораби, превозващи превозни средства, можеха бързо да бъдат пренасочени към друго пристанище благодарение на аварийни маршрути.

Подобни стратегии вече се прилагат и в Червено море за намаляване на забавянията и осигуряване на непрекъснатост на производството. В същото време обаче транспортните прекъсвания са свързани с опасения относно стабилността на доставките на нефт и газ. Растящите цени на горивата и по-високите цени на цистерните оказват допълнителен натиск върху разходите, особено върху енергийно интензивните индустрии, включително автомобилните производители и техните доставчици на компоненти.

За автомобилната индустрия това означава, че дори и Суецкия канал да не е затворен, компаниите трябва да вземат предвид по-дългите маршрути и по-високите транспортни разходи. Складовите буфери и дигиталното планиране за извънредни ситуации намаляват риска, но едновременно увеличават сложността на управлението на веригата за доставки и производствените разходи. Както подчертават експертите, всичко това може да доведе до краткосрочно увеличение на цените на новите автомобили на Стария континент.

