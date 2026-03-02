Назоваха колите, които минават най-много километри

Много хора вероятно се чудят дали годишният пробег на автомобила им е в рамките на нормата. За някои това е много важно дори при избора на следваща кола, за да знаят какво да очакват от даден модел. Анализ на данни от вторичния пазар показва кои превозни средства всъщност покриват дълги разстояния и кои най-малки, като резултатите могат да бъдат наистина изненадващи.

Затова е интересно да се разбере какъв какъв среден пробег постигат автомобили от различни марки на един от големите европейски пазари на употребявани автомобили. Отговорът дава анализ, подготвен от VehX – платформа, специализирана в оценката и анализа на превозни средства. Авторите на изследването са проучили 27 000 автомобила, произведени през периода 2011-2021, пише "Аутомедия".

Във всеки случай общият пробег се дели на възрастта на автомобила, като се получава средният брой изминати километри годишно. Този подход позволи сравняването на марки независимо от годината и по-добра оценка на интензивността на тяхната употреба.

Тези марки покриват най-много километри

Най-високият среден годишен пробег е регистриран при Skoda - 20 925 км. Веднага след него се нарежда Volvo с резултат от 19 308 км, следван от Audi - 18 919 км. Още три марки - Volkswagen (18 579 км), Ford (18 215 км) и BMW (18 097 км), отчитат високи стойности.

Анализаторите подчертават, че тези марки се избират както от компании, така и от шофьори, които редовно изминават дълги разстояния. На практика това означава, че десетгодишен автомобил със среден годишен пробег около 20 000 км може да има над 200 000 на километража. Важно е, че такъв резултат не е задължително да показва прекомерно износване на превозното средство, а честата му употреба по по-дълги маршрути.

Резултатите на моделите Mercedes, чиито среден пробег е 17 179 км годишно, може да бъдат изненадващи. Това е очевидно по-малко от BMW и Audi. Подобни стойности са регистрирани от Peugeot (17 125 км), Land Rover (16 951 км) и Seat (16 464 км).

Най-продаваната марка в света

Toyota изглежда също толкова интересна. Въпреки че марката завърши 2025 като ясен лидер на пазара, средният ѝ годишен пробег беше 15 967 км. Авторите на изследването посочват, че това се дължи на широк спектър от модели – от градски автомобили до семейни SUV. Затова някои превозни средства се използват основно на къси разстояния, което намалява средния пробег в цялата група.

Понякога употребявани коли имат най-нисък пробег

Както може да се очаква, най-ниският пробег се постига от така наречените случайни коли – най-често служещи като втори автомобил в семейството. Porsche доминира в тази класация със средно пробег от 14 503 км годишно. Интересно е, че при Mini е регистриран още по-нисък среден резултат – 12 912 км.

В края на списъка се намира Suzuki с резултат от 12 138 км годишно. В случая с десетгодишен екземпляр това означава около 120 000 км изминати километри. Като се има предвид градският характер на много модели на тази марка, такъв резултат не би трябвало да изненадва.

Марката говори много за пробега на колата

Анализът на VehX показва, че марката на автомобила може да бъде важна за пробега. Автомобилите, популярни във фирмени автопаркове и използвани по пътищата, натрупват километри по-бързо, докато градските и по-специалните модели обикновено имат по-ниски показания на километраж.

За хората, които гледат реклами, това е ценна информация. Големият пробег при марките от автопарка не е задължително да е изключение, както и сравнително ниският резултат при градските автомобили не прави изключение. В голяма степен целта на автомобила определя колко километра изминава всяка година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com