Тежък проблем в Европа. Автомобилните производители в капан

Стратегиите, възприемани от европейските автомобилни производители, все повече се разпадат в резултат на нарастващите действия от страна на китайската конкуренция. Натискът върху цените постоянно нараства, затова марките трябва да търсят напълно нови решения. Всичко обаче показва, че ключът към конкурентоспособността на Стария континент днес е именно цената.

Досега печалбите на европейските марки се подкрепят основно от стратегията "стойност над обем", която се състоеше в поставянето на качеството, издръжливостта и използваемостта над масовото производство и продажби. Въпреки че тази система гарантира висока рентабилност в продължение на десетилетия, тя се оказва все по-малко ефективна в ерата на навлизането на китайските производители.

Европейските производители увеличават натиска върху самите по себе си

Групата Renault отчете значителен спад в печалбите от 733 милиона евро миналата година, предизвикан от спад на цените и по-висок дял на електрическите автомобили в общите продажби. Така допълнителната печалба, постигната благодарение на увеличението на продажбите и намаленията на разходите, беше компенсирана.

Президентът на групата Renault - Франсоа Прово, посочи, че натискът върху цените днес е по-голям, отколкото преди три години, и няма признаци, че ще намалее. Той също така частично обвини европейските автомобилни производители за това положение, които "повишават цени, обеми и тактически канали". А като примери той дане саморегистрациите на дилъриге и продажби на компании за наем, пише "Аутомедия".

Stellantis започва ценови настъпления - Corsa е по-евтина с 24 процента.

Въпреки че Прово не посочи конкретни марки, основният конкурент на френския производител – Stellantis, открито заявява желанието си да увеличи продажбите във Франция, като използва много по-агресивна ценова политика. Първите ефекти от промените вече са видими – цената на базовата версия на Opel Corsa е намалена с 24 процента - до 15 900 евро. Най-големият конкурент на този модел е Renault Clio, чиито цени започват от 19 000 евро.

Според анализ на индустриалната организация SMMT, отстъпките за електрически автомобили във Великобритания струват на производителите около 5,5 милиарда британски лири. Това означава, че при покупка на електрически автомобил можете да разчитате на отстъпка средно от 11 000 лири (12 500 евро). За сравнение, намалението за автомобили с вътрешно горене и хибриди възлиза на около 7000 лири (8000 евро).

Такива високи отстъпки са в противоречие с настоящата стратегия на европейските производители, които от години ограничават продажбите с намаления, за да поддържат високи цени. Това решение работи добре по време на недостиг на автомобили след кризата с полупроводниците, но днес клиентите са много по-ориентирани от цената и възможното намаление при покупка.

Прово обяви, че Renault ще продължи да се фокусира върху печелившите продажби въпреки нарастващия ценови натиск. "Ще продължа да давам приоритет на стойността пред обема", категоричен е президентът на френската група.

Китайците се възползват от ситуацията

Нарастващите проблеми са основа за конкуренцията от Китай. Цените също са значително намалени от марки от Поднебесната империя, които динамично навлизат в Стария континент, продавайки електрически автомобили, plug-in хибриди и автомобили с вътрешно горене на цени, които подкопават конкуренцията.

BYD продължава агресивната си ценова политика и завладява най-големия пазар в Европа – Германия – като предлага значителни отстъпки. Моделът Atto 2 Boost е наличен с намаление от 11 500 евро от производителя и 4500 евро държавни субсидии. Това означава, че този автомобил може да бъде закупен за 22 990 евро вместо обявената цена от 38 990 евро.

