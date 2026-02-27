MHERO 817 дебютира в България с демонстрация на мощ, лукс и безкомпромисна проходимост

Чайна Мотор Къмпани АД - ексклузивен представител на марките от групата DONGFENG за България и Сърбия - представи официално на българския пазар най-новото попълнение от премиум бранда MHERO - 4х4 плъгин хибрида MHERO 817. Дебютът не беше стандартна статична премиера, а реален офроуд тест в Сапарева баня. Моделът вече се предлага в две нива на оборудване със стартова цена от 63 хил. евро с ДДС. Амбицията е ясна - новият „Герой“ да пренареди картите в премиум офроуд сегмента.

Премиера извън рамките - дебют с офроуд тест

Българската премиера на MHERO 817 се състоя на специално подготвен полигон в мотопарка в Сапарева баня. Вместо презентация на сцена, автомобилът демонстрира способностите си в реални условия пред медии и гости.

Трасето включваше елементи, които целенасочено изпитват маневреността, проходимостта и стабилността - фронтално преодоляване на препятствия, преминаване през дълбок коловоз, изкачване и спускане по стръмни участъци, работа под натоварване и контрол в сложни ситуации. Всички препятствия бяха преминати при максимална безопасност и с отчетлив комфорт в купето, което подчерта двойния характер на модела - офроуд машина и премиум SUV.

MHERO 817 вече е наличен в шоурумите и дилърската мрежа на Чайна Мотор. България е сред първите европейски пазари, на които моделът стартира продажби. В Китай интересът към него предизвиква сериозен отзвук - по-малко от час след премиерата са генерирани близо 10 хил. поръчки, а значителният брой предварителни заявки на ключови международни пазари потвърждава потенциала му.

Две версии - E0 и E1+

MHERO 817 се предлага в две нива на оборудване - E0 и E1+.

Версията E1+ е ориентирана към градска и луксозна употреба. Тя се отличава с елегантен дизайн, завиващ заден мост за по-лесно маневриране в градска среда, комфортно въздушно окачване и колела с ниско съпротивление. Оборудването включва джанти с Beadlock система, луксозен кожен салон и панорамен покрив, който създава усещане за простор.

Офроуд версията E0 е подготвена за тежки терени и динамични предизвикателства. Окачването е стабилно и проектирано да издържа сериозна натовареност. Моделът позволява ъгъл на атака от 30 градуса и разполага с пътен просвет от 222 мм. По-високата конфигурация предлага възможност за завой до 360 градуса, което значително подобрява маневреността в ограничени пространства.

Плъгин хибрид с 677 к.с. и 1113 км пробег

MHERO 817 е plug-in хибрид, който съчетава 1.5-литров турбо двигател с два електромотора и интелигентно задвижване на четирите колела. Системната мощност достига 677 к.с. или 505 кВ, а максималният въртящ момент е 848 Nm.

Тези параметри позволяват на масивното шаси да ускорява от 0 до 100 км/ч за 5.2 секунди. Моделът е оборудван с интелигентно AWD задвижване и иновативна 2AT Automatic трансмисия. Комбинираният пробег по стандарта WLTC достига 1113 км, което дава възможност за дълги пътувания без притеснение за зареждане.

Автомобилът разполага и с интелигентни системи за подпомагане на водача и усъвършенствани решения за управление.

Проходимост на ново ниво - режим „Рачешко ходене“

Офроуд версията е проектирана да преодолява терени, които обичайно спират повечето SUV модели. Адаптивното въздушно окачване позволява регулиране на височината и достигане на максимален пътен просвет от 333 мм.

Сред ключовите характеристики са режимът Crab Walk - странично придвижване благодарение на завиващите задни колела, дълбочина на газене до 900 мм и интелигентни режими за сняг, кал, скали, пясък и вода. Електронният блокаж на диференциалите допълва възможностите при тежък офроуд.

Функцията Vehicle-to-Load осигурява 6kW изходна мощност за захранване на външни уреди сред природата, което добавя практическо измерение към приключенския характер на модела.

Интериор от авиационен клас и свързаност от следващо поколение

Контрастът между суровия екстериор и интериора е осезаем. Кабината е вдъхновена от авиационния дизайн - от контролните превключватели и скоростния лост до въртящия се селектор в стил „ръчен часовник“.

Използвани са естествена кожа и фини велурени покрития. Оборудването включва Dynaudio HiFi аудио система с 18 говорителя, седалки с 12-посочно електрическо регулиране, масаж, отопление и вентилация. Централният 15.6-инчов извит дисплей работи в комбинация с усъвършенстван Head-Up дисплей.

Предвидени са 13 електрически изхода, включително 6kW функция V2L, както и 50W безжични бързи зарядни с охлаждане.

DONGFENG демонстрира увереност в качеството на своя флагман с гаранция от 7 години или 150 000 км. MHERO 817 е наличен за тест драйв и покупка в шоурумите и дилърската мрежа на Чайна Мотор.

