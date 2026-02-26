Специалист посочи 5 луксозни коли, които да не купуваме

Опитният механик Алън Гелфанд от German Car Depot каза пред GoBankingRates кои луксозни автомобили трябва да се избягват. Той казва, че тези модели имат твърде много проблеми.

Кои луксозни автомобили трябва да избягвате да купувате?

Jaguar XJ

Гелфанд призна, че Jaguar произвежда елегантни автомобили. Той обаче предупреди, че автомобилите на марката не са известни със своята надеждност.

„Електрическите компоненти на XJ са склонни към повреди, а компонентите на окачването се износват по-бързо от тези на други автомобили. Окачването и охладителната система също се развалят по-често, отколкото би трябвало, да не говорим за трудността при намирането на резервни части и високата цена на труда“, обясни механикът.

Гелфанд отбеляза, че Maserati Quattroporte има подобни проблеми като Jaguar XJ.

„Проблемите с двигателя, трансмисията и електрониката на Quattroporte са много скъпи, а за тези автомобили има много по-малко сертифицирани механици, отколкото за други луксозни марки“, подчерта експертът.

Ауди Q7

Според Гелфанд, Audi Q7 е стилен и комфортен кросоувър, но този модел има много проблеми.

„Проблемите с електрическата система и трансмисията, както и сложните компоненти на системата за задвижване на всички колела, стават непредсказуеми, когато превозните средства надхвърлят 100 000 мили“, каза той.

БМВ Х1

Гелфанд също така съветва да не се купува компактният кросоувър BMW X1, заявявайки, че този модел често претърпява различни повреди.

„Когато тези автомобили са нови и в гаранция, те са впечатляващи. Но окачванията им често се повреждат, а охладителните им системи и електронните им модули изискват скъпа поддръжка. Малките хардуерни проблеми в крайна сметка водят до скъпи ремонти“, обясни механикът.

Ленд Ровър Рейндж Ровър

Land Rover Range Rover е ценен заради стилния си дизайн, високото ниво на комфорт и отличните офроуд възможности. Този модел обаче може да бъде разочароващ по отношение на надеждността.

„Range Rover е податлив на три основни вида повреди: повреда на въздушното окачване, електрически неизправности и повреда на охладителната система. Частите остават скъпи, а ремонтите често изискват специализиран труд, като ремонтите често се извършват на партиди, а не при необходимост“, сподели механикът.

