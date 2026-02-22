Посочиха най-добрите коли за 2026

Експертите от Consumer Reports са определили най-добрите автомобили за 2026 г. в своите категории – от компактни градски модели до пълноразмерни пикапи.

При оценката се взимат предвид резултатите от пътните тестове, прогнозираната надеждност, удовлетвореността на собствениците и показателите за безопасност.

Методологията на Consumer Reports се основава както на собствени тестове, така и на обширни анкети сред собствениците.

Победителите в различни категории:

Honda Civic

Toyota Camry

Subaru Crosstrek

Subaru Forester

Toyota Grand Highlander

Lexus NX

BMW X5

Ford Maverick

Ford F-150

Tesla Model Y

