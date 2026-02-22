Посочиха най-добрите коли за 2026

Експертите от Consumer Reports са определили най-добрите автомобили за 2026 г. в своите категории – от компактни градски модели до пълноразмерни пикапи.
При оценката се взимат предвид резултатите от пътните тестове, прогнозираната надеждност, удовлетвореността на собствениците и показателите за безопасност.
Методологията на Consumer Reports се основава както на собствени тестове, така и на обширни анкети сред собствениците.
Победителите в различни категории:
Honda Civic
Toyota Camry
Subaru Crosstrek
Subaru Forester
Toyota Grand Highlander
Lexus NX
BMW X5
Ford Maverick
Ford F-150
Tesla Model Y
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com