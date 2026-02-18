Шофьорите са най-недоволни от тази марка коли

SlashGear, базирайки се на проучване на Consumer Reports, идентифицира марката автомобили, чиито собственици са най-недоволни. Изборът им е доста изненадващ.

Според класацията, Acura се класира на последно място по отношение на удовлетвореността на собствениците от комфорта на автомобила. Това е премиум марката на Honda, основана през 1986 г.

Много собственици на Acura споделят с експерти, че са недоволни от нивото на комфорт, предлагано от моделите на тази марка. Сред най-често срещаните оплаквания са лошата звукоизолация и не особено удобните седалки.

В общата оценка за удовлетвореност на собствениците, марката Acura се класира на 19-то място от 26. Само 59% от собствениците на Acura са казали на експерти, че биха купили кола от тази марка отново.

