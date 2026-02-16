Посочиха най-надеждния дизелов автомобил

Скандалът Дизелгейт се превърна в символично начало на края на ерата на дизеловите двигатели. Кризата с имиджа накара много производители да преминат по-бързо и решително към други задвижвания. И въпреки че дизелите губят популярност, те все още имат група от лоялни поддръжници, особено на европейския пазар на употребявани автомобили.

И все пак – кой е най-надеждният дизелов автомобил? Мнозина експерти се опитват да дадат отговор на този въпрос. Това прави Педро Бастида, механик, работещ в испанската инспекция на автомобили ITV, който е категоричен, че е колата не винаги се нуждае от най-новите технологии, за да бъде надеждна. И затова той посочва автомобили от миналото – Opel Astra от времето, когато германската марка не беше зависима от концерна Stellantis.

Въпреки, че автомобилите на Opel рядко заемат челни места по надеждност, някои от тях правят изключение. Сред тях са модели, оборудвани с дизелови двигатели 1.7 CDTI от японския производител Isuzu. Тези двигатели предлагат не само нисък разход на гориво, но и осигуряват отлична динамика.

270 000 км пробег без никакви проблеми.

В профила си в Instagram механикът публикува видео, в което показва близък план на Opel Astra, оборудван с – както самият Бастида твърди – един от най-надеждните двигатели в историята. Испанецът подчертава, че колата вече е изминала 270 000 км, но никога не е причинявала технически проблеми. Както той отбелязва, работата по двигателя се е ограничавала до редовна смяна на маслото.

Бастида подчертава, че въпросният автомобил е в неговото семейство от самото начало, тоест купен е като нов, което му позволява да го препоръча с пълна сигурност като най-добрия дизелов модел на пазара на употребявани автомобили, пише "Аутомедия".

