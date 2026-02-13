Групата Авто Юнион става официален представител на BYD в България

Eдна от водещите автомобилни групи на българския пазар - Авто Юнион EАД, става официален представител в България на BYD (Build Your Dreams) – най-големият производител на електрифицирани превозни средства (NEVs) в света, който оперира в над 100 държави на 6 континента и за който работят близо 1 млн. души в целия свят.

Авто Юнион ще предлага чрез своите дилъри в страната богато портфолио от високотехнологични изцяло електрически модели (BEV) и иновативни плъг-ин хибриди (PHEV) на BYD (виж моделите на специализирания сайт ТУК). Българските клиенти вече могат да правят поръчки като за всяка направена до 26 март има и специална промоция - подарък „цвят на автомобила по избор“.

Първият шоурум на BYD в България ще бъде разположен в централата на Авто Юнион на столичния бул. „Христофор Колумб“ 43. Откриването му се очаква до края на март. Предвиден е и сервиз, оборудван със специализирана диагностична техника и складова наличност от оригинални резервни части. Екип от сертифицирани специалисти, обучени директно от BYD, ще осигурява пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване, гарантирайки дълголетието и високата остатъчна стойност на автомобилите.

С партньорството си с BYD Авто Юнион затвърждава позицията си на водещ вносител в България на високотехнологични, достъпни и висококачествени марки автомобили от най-ново поколение, предоставяйки на българските потребители достъп до най-модерните и екологични решения в автомобилния сектор в света. „Сътрудничеството ни с BYD е логична стъпка в развитието ни като водеща автомобилна група в България с натрупан богат опит. Гордеем се, че можем да представим технологичен лидер от такъв мащаб в България. Задачата ни е да предложим на българския потребител не просто автомобил, а достъп до бъдещето на мобилността с гарантирано качество и професионален сервиз,“ коментира Петя Николова, председател на съвета на директорите на Авто Юнион.

BYD е високотехнологична компания и световен лидер в производството и продажбите на електрифицирани превозни средства. През 2025 г. брандът затвърди позицията си на номер едно в света по продажби на електрически и плъг-ин хибридни автомобили, доставяйки рекордните 4.6 млн. превозни средства глобално. Компанията е единственият производител, който разработва и произвежда самостоятелно всички ключови компоненти – батерии (авангардната технология Blade Battery), електромотори и управляваща електроника. В Европа марката разширява мащабно присъствието си с нови заводи и точки за продажба.

Повече информация - на byd.chinamotor.bg . Специална промоция за всяка поръчка до 26 март - подарък цвят на автомобила по избор.

