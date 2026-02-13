Край! Популярен автомобил отива в историята

Промените в продуктовата гама на Audi продължават. Германският производител се отказа от още един модел – бензиновото S6 вече не е част от семейството A6, като компанията не предвижда негов наследник.

Спортният седан беше оборудван с 3,0-литров турбо V6 хибриден двигател, който развива мощност от 450 к.с. и 600 Нм въртящ момент. След неговото напускане в гамата остава само новото A6 с 3,0-литров хибрид, който развива 365 к.с. и 500 Нм въртящ момент.

Audi пусна ориентираното към производителността S6 преди повече от 30 години като модел, като го позиционира над стандартно A6. Спорният модел се произвежда непрекъснато от 2006 година насам, но вече отива в пенсия, предаде "Аутомедия".

Компанията от Инголщад ще продължи да предлага електрическото S6, достъпно в няколко различни модификация, а скоро трябва да излезе и нова версия на високопроизводителното RS6 Avant.

