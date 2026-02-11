Има нещо супер опасно! BMW изтегля стотици хиляди коли по света

BMW изтегля стотици хиляди автомобили по света заради дефект. Компанията обяви сервизна акция, която ще засегне „шестцифрен брой“ автомобили, като собствениците ще бъдат уведомени писмено за подмяна на потенциално дефектни стартери, съобщи bTV.

Според германското специализирано издание kfz-betrieb, става дума за около 575 000 автомобила в световен мащаб.

Проблемът е свързан със стартера, който бързо се изнася. Това може да доведе до затруднено запалване, а в най-лошия случай – до възпламеняване в движение.

Сервизната акция обхваща различни версии на моделите 2 Series Coupe, 3, 4, 5 и 7 Series, както и 6 Series Gran Turismo, X4, X5, X6 и Z4. Засегнатите автомобили са произведени между юли 2020 г. и юли 2022 г. Според информация на Anadolu Agency, проблемът може да засяга и автомобили, на които през този период е бил монтиран стартер.

BMW препоръчва на собствениците да не оставят автомобила без надзор с работещ двигател след запалване – особено ако е използвано дистанционно стартиране.

Компанията призовава клиентите да проверят VIN номера на автомобилите си чрез официалния инструмент на сайта на BMW и при необходимост да запишат час в най-близкия оторизиран сервиз възможно най-скоро.

