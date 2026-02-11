Разкриха стрелеца от Канада. Роден е мъж, преди 6 г. започнал да става жена

Канадската полиция официално назова заподозрения за смъртоносната стрелба в училище в градчето Тъмблър Ридж. Това е 18-годишният Джеси Ван Рутселаар, съобщи заместник-комисарят на Royal Canadian Mounted Police Дуейн Макдоналд по време на извънреден брифинг.

По данни на властите нападателят е роден като мъж и преди около шест години е започнал процес на смяна на пола. От полицията подчертаха, че към този момент няма информация той да е бил обект на тормоз в училище във връзка с прехода си.

Актуализираната равносметка от трагедията е ужасяваща: загинали са една учителка, двама ученици и три ученички. По-рано се съобщаваше, че един от ранените е починал на път за болницата, но тази информация бе коригирана от разследващите.

Разследването разкрива и зловещ детайл – две от простреляните лица в близък дом са майката и доведеният брат на заподозрения. Полицията първоначално е била извикана в училището, а впоследствие е получила сигнал и за стрелба в жилището от млада жена, роднина на семейството.

На мястото в училището са открити две огнестрелни оръжия – дългоцевно и модифициран пистолет.

Според данните на Royal Canadian Mounted Police заподозреният е напуснал училище преди около четири години и не е бил ученик към момента на атаката. Властите потвърдиха още, че през годините полицаи неколкократно са посещавали семейния дом във връзка с психичното му състояние. Част от сигналите са били свързани и с оръжия.

На въпрос защо самоличността на извършителя е обявена с известно закъснение, заместник-комисарят Макдоналд обясни, че е било необходимо да се потвърдят всички данни и да бъдат уведомени близките му.

