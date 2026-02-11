В Тирана стана страшно. Коктейли "Молотов" и водни оръжия

Антиправителствен протест се проведе пред офиса на премиера Еди Рама в албанската столица Тирана снощи. Демонстрантите искат оставката му след голям корупционен скандал, предаде Al Jazeera.

Протестиращи хвърляха коктейли Молотов и стреляха със сигнални ракети срещу полицията, която използва водни оръдия и сълзотворен газ срещу множеството. До сблъсъци се е стигнало и в района на сградата на албанския парламент.

Най-малко 16 души са ранени и откарани в болница, а други 13 са арестувани. В медиите се разпространява противоречива информация за това, дали ранените са само полицаи, протестиращи, или и от двете страни на сблъсъците.

Протестът е поредната част от поредица антиправителствени демонстрации в Албания през последните месеци. Политическото недоволство назрява от ноември, когато прокуратурата обяви че вицепремиерът и министър на енергетиката и инфраструктурата на Албания Белинда Балуку се е намесила в обществените поръчки за държавни строителни договори.

Тя беше за кратко отстранена от длъжност и бе възстановена през следващия месец по искане на премиера Рама. Протестиращите искат и Рама и Балуку да бъдат отстранени. настояват парламентът да свали имунитета на Балуку, за да може тя да бъде обект на наказателно преследване.

Над 1300 полицаи се опитаха да овладеят гнева на участниците в двата протеста снощи. Те бяха организирани от Сали Бериша, лидер на опозиционната Демократическа партия и бивш министър-председател. Той заяви във вчера, че протестите са знак, че в Албания е в ход "мирно въстание".

