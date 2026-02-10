Скандал. САЩ нападнаха тежко Урсула

Комисията по правосъдие в Конгреса на САЩ, оглавявана от републиканеца Джим Джордан, публикува доклад, в който председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е обвинена във фалшификации на избори и цензура.

Документът е озаглавен „Десетгодишната европейска кампания за цензуриране на световния интернет и как тя вреди на свободата на словото в Съединените щати“. Той съдържа 160 страници с данни, предоставени от собствениците на големите социални мрежи, в които се разказва как европейската комисия им налага цензура, простираща се далеч извън границите на ЕС.

В текстовете г-жа Фон дер Лайен е описана като лично отговорна за законодателството, налагащо цензура, включително Закона за цифровите услуги от 2024 г., използван като инструмент за натиск върху социалните мрежи. Конгресмените виждат в това заплаха за американската свобода на словото, тъй като регулациите принуждават платформите да променят общите си правила за модерация. Според тях това засяга и американски потребители.

Например, въпросният закон изисква премахване на „дезинформацията“ – термин, зад който се крие цензура срещу критични мнения за миграционната политика на ЕС или политиката на идентичностите, предвиждаща съществуването на 72 пола, се посочва в доклада. Там се твърди, че г-жа Фон дер Лайен, е провеждала затворени срещи с представители на социалните мрежи, на които е канила и активисти на либерал- глобалистки неправителствени организации, за да прокарва чрез тях цензурата в ЕС. Конгресмените пишат, че председателката на еврокомисията е заплашвала с глоби онези платформи, които не ѝ сътрудничат. Приложени са документи, които Брюксел все още не е коментирал.

Нещо повече: докладът твърди, че Европейската комисия се е намесвала в изборите на поне осем европейски държави от 2023 г. насам. Това е ставало чрез натиск върху социалните мрежи да цензурират съдържание под прикритието на борба с „дезинформацията“ или „руското влияние“.

Изредени са по-конкретно изборите в Словакия, Полша, Нидерландия, Франция, Ирландия, Румъния, Белгия и дори Молдова, която не е член на ЕС. Това е описано като „систематична роля на Комисията за манипулиране на изборни резултати в полза на партии, подкрепящи ЕС“.

Румъния е подчертана в доклада като „най-агресивният“ случай. През ноември 2024 г., независимият кандидат Калин Джорджеску спечели първия тур на президентските избори. Резултатите обаче бяха анулирани от Конституционния съд с мотив „руска намеса“ чрез 25 000 координирани профили в „Тик-Ток“. Докладът твърди, че Брюксел директно е притиснал социалната мрежа да премахва съдържание с подкрепа на Джорджеску.

Ръководството на „Тик-Ток“ е предоставило на Конгреса на САЩ свое разследване, н което твърди, че „не са открити, нито са представени доказателства от Европейската комисия за координирана мрежа от 25 000 профила, свързани с кампанията на г-н Джорджеску“.

„Вътрешното разследване показа, че трите идентифицирани координирани операции в подкрепа на Калин Джорджеску са организирани от негови последователи в Румъния, а не от Русия, освен това са имали ограничен обхват. Нашата компания многократно информира ЕС и румънските власти, че липсват доказателства за руска намеса, и по- късно румънски медии цитираха данъчните власти, че предполагаемото финансиране на тези кампании е дошло от друга румънска партия“, пише в заключението на ръководството на „Тик-Ток“.

Новите обвинения към Европейската комисия затягат още повече примката около ЕС от страна на Америка. Те последваха появата на 4 декември на Стратегията за национална сигурност на САЩ. В нея Европейският съюз е описан като по-голям актуален идеологически враг дори от Китай, който си остава крайното предизвикателство пред Вашингтон. Те се появяват и на фона на поредното скандално решение за вкарване в Европа на нова порция от половин милион мигранти.

Испания, под ръководството на крайнолевия либерал-глобалист Педро Санчес, обяви на 27 януари, че ще даде на 500 000 африканци и мюсюлмани документи за легален престой в Европа. Това е вторият такъв мащабен ход в историята на ЕС след политиката на Ангела Меркел през 2015 г., която вкара в континента над 1 милион мигранти.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com