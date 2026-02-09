САЩ и Армения сключиха стратегичско споразумение

Първи резултати от посещението на Джей Ди Ванс в Армения.

Тя и САЩ днес подписаха споразумение за развитие на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика за граждански цели, съобщи арменският премиер Никол Пашинян, цитиран от Ройтерс.

Пашинян подписа споразумението с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, който е на двудневно посещение в страната.

Арменският премиер също така заяви, че страната му е закупила от САЩ военни безпилотни самолети, предаде АРМЕНПРЕС.

"Съществен напредък бе отбелязан и в областта на военното и отбранителното сътрудничество. Като продължение на многогодишното двустранно сътрудничество и вече три години организираните военни учения Армения придоби от САЩ безпилотни летателни апарати V-BAT, ефективността на които е доказана с богат опит в експлоатацията и които ефективно ще допринесат за укрепването на нашите отбранителни възможности", каза Пашинян на брифинг с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.

Във връзка с визитата на Ванс в Армения Асошиейтед прес посочва, че тази страна досега не е била посещавана от нито един действащ президент или вицепрезидент на САЩ.

АП отбелязва, че вицепрезидентът на САЩ утре ще бъде на посещение в Азербайджан, пише БТА.

