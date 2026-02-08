Пренареждането в света! Историческа визита на Джей Ди Ванс

Знакова визита на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс след откриването на зимните олимпийски игри.

В понеделник той отива в Армения, а във вторник - в Азербайджан.

Това е ключова дипломатическа мисия, насочена към затвърждаване на влиянието на САЩ в Южен Кавказ

Ванс има задача от президента Тръмп да придвижи финализирането на мирното споразумение между двете страни, слагайки край на десетилетния конфликт, пишат азерските медии .

Ванс ще бъде придружаван от заместник-секретаря по икономическите въпроси Джейкъб Хелбърг, което подчертава силния икономически фокус на мисията, става ясно от изявление на Държавния департамент на САЩ..

Централно място по време на визитата заема инициативата "Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет" (TRIPP).

Това е новият световен транспортен коридор, който ще свързва Изтока и Запада и ще превърне Южен Кавказ в търговски и енергиен мост между Европа и Централна Азия.

В Армения се очаква той да обсъди на ядреното сътрудничество, тъй като Ереван очаква американска технология за новата си атомна централа, която трябва да замени старата руска мощност в Мецамор.

В Азербайджан акцент на разговорите ще бъде стратегическото енергийно партньорство и договори за американско отбранително оборудване.

Посещението на Ванс дава ясен сигнал за препозициониране на Вашингтон, който запълва вакуума, оставен от отслабващото влияние на Русия в региона, и в същото време ще се опита да ограничи икономическото навлизане на Китай.

За Баку засилването на диалога с Вашингтон означава разширяване на външнополитическите маневри и засилване на регионалното лидерство.

