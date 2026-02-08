Военни удари и срив в енергетиката усложняват ситуацията в Украйна

Украинският черноморски град Одеса беше подложен на атака с дронове през нощта, като в града бяха задействани сирените за въздушна тревога. Местните власти призоваха жителите да се укрият, докато системите за противовъздушна отбрана работеха срещу нападението. Информация за мащаба на щетите засега не се съобщава.

На този фон Киев се подготвя за особено трудни дни заради тежкото състояние на енергийната система и очакваните силни студове. Кметът на украинската столица Виталий Кличко предупреди, че аварийните прекъсвания на електрозахранването ще продължат в повечето райони на страната след масираните удари по енергийната инфраструктура. По думите му в момента жителите на Киев разполагат с електричество едва за час и половина до два часа дневно.

Кличко разпореди на районните администрации да осигурят непрекъснатата работа на т.нар. пунктове за отопление, които трябва да предоставят топлина, електричество и храна за хората в условията на извънредна ситуация. Властите се опитват да предотвратят хуманитарна криза на фона на ниските температури и ограничените ресурси.

В национален мащаб през целия ден са въведени почасови графици за спиране на тока за битовите потребители, а за промишлеността действат ограничения на мощността. Мерките целят да запазят стабилността на системата в условията на повишено потребление и продължаващи военни рискове.

Същевременно напрежението се прехвърля и отвъд украинската граница. Руските власти съобщиха за ракетни удари по Брянска област, при които са били ранени двама души и е прекъснато електрозахранването в няколко общини. Подобна информация за удари беше разпространена и от кмета на Белгород, който говори за атаки от украинска страна.

На дипломатическо ниво Съединените щати предприеха нов ход. Президентът Доналд Тръмп е назначил министъра на сухопътните сили Дан Дрискол за ключов преговарящ в усилията за прекратяване на войната между Русия и Украйна. Решението идва на фона на засилен международен натиск за намиране на политически изход от конфликта, докато бойните действия и ударите по критичната инфраструктура продължават.

