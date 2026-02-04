Президентът на ФИФА Джани Инфантино бе вкаран базата данни на украинския сайт "Миротворец", където Киев неофициално събира враговете на страната.

Профилът на швейцареца вече е придружен с описанието: "Морален дегенерат. Участие в актове на хуманитарна агресия срещу Украйна. Систематична подкрепа и съучастие с руско-фашистките окупатори. Участие в информационно-пропагандни провокации на страната агресор (Русия)."

В края на януари 2026 г., по време на конгрес на ФИФА, Инфантино направи изказване, в което призова за "постепенна реинтеграция" на руските национални и клубни отбори в международните турнири под егидата на световната футболна федерация. Основният му аргумент беше, че "футболът трябва да обединява, а не да изолира".

Това предизвика остра реакция от страна на украинската футболна асоциация (УАФ) и редица европейски федерации. Дванадесет европейски държави, включително Полша, Швеция и Англия, заплашиха ФИФА с бойкот, ако това се случи.

Украинските власти и спортната общественост възприеха това предложение като опит за легитимиране на руската агресия. Включването му в "Миротворец" е символичен акт, но той отразява дълбокото недоволство от политиката на ФИФА, която според критиците често поставя финансовите интереси и влиянието на Русия пред етичните норми.

В отговор на думите на Инфантино, външният министър на Украйна Андрий Сибига заяви гневно:

"679 украински момчета и момичета никога повече няма да играят футбол - руснаците ги убиха. И продължават да убиват, докато морални дегенерати искат да ги връщат в международни състезания и да спират санкциите срещу тях. Това ще е огромен срам, който може да се сравни с олимпийските игри през 1936 г."

