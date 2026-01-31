Страшна драма с тока в Украйна, удари и Молдова

Голяма енергийна авария по ключови електропроводи в Украйна доведе до масови прекъсвания на тока и в Молдова.

Технически повреди на два електропровода, свързващи Украйна, Молдова и Румъния, са довели до прекъсване на електроснабдяването в Украйна, съобщи украинският министърът на енергетиката Денис Шмигал, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Днес в 10:42 ч. (местно време, също и българско - бел. ред.) възникна техническа повреда, която доведе до едновременно спиране на 400 киловолтова линия между енергийните системи на Румъния и Молдова и 750 киловолтова линия между западната и централната част на Украйна. Това предизвика каскадно спиране на електроподаването в мрежата на Украйна и задейства автоматични защитни механизми в подстанциите. Блоковете на атомните електроцентрали бяха разтоварени", посочи Шмигал.

Най-малко три украински области и столицата Киев са претърпели аварийни прекъсвания на електроснабдяването. Шмигал заяви в "Телеграм", че специалистите на държавната компания "Укренерго" работят по възстановяване на електроподаването и изрази очакване то да бъде нормализирано през следващите часове.

В Киев движението на влаковете и ескалаторите в метрото беше временно преустановено заради прекъсване на електрозахранването от външните мрежи, съобщи Киевската градска военна администрация.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че метростанциите в момента се използват за бомбоубежища.

"В Киев, както и в много градове в Украйна, има аварийни прекъсвания на електроснабдяванията. Метрото е спряно поради недостатъчно високо напрежение в мрежата. Подземните метростанции в момента могат да се използват като бомбоубежища (с резервно захранване за станциите)", написа той в "Телеграм".

Аварията е засегнала и водоснабдяването в украинската столица, съобщиха местните власти.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че е изслушал доклади за извънредната енергийна ситуация и подчерта, че се предприемат всички необходими мерки за възможно най-бързо стабилизиране на електропреносната мрежа.

Смущенията в украинската система се отразиха пряко и на Молдова. Столицата Кишинев и други части на страната останаха без ток. Молдовското Министерство на енергетиката съобщи, че проблемите в украинската електропреносна мрежа са довели до спад на напрежението по една от електропроводните линии към страната.

Кметът на Кишинев Йон Чебан заяви, че по-голямата част от районите на столицата са останали без електроснабдяване, като дори светофарите не са работели.

Украинската електропреносна инфраструктура е под силен натиск от месеци, тъй като е сред основните цели на руски удари, а през последните седмици в страната бяха въведени значителни ограничения в доставките на електроенергия за потребителите. Властите посочиха, че ще предоставят допълнителна информация след възстановяване на нормалната работа на мрежата

