Европейски премиер зове за преговори с Путин

Премиерът на Белгия Барт де Вевер призова Европейския съюз да започне директни преговори с Русия за прекратяване на войната в Украйна. В интервю за белгийския вестник „Л'Eко“ той заяви, че настоящата стратегия на Запада не успява да принуди Москва да промени курса си и че дипломатическият път остава единствената реалистична възможност.

„Тъй като не сме в състояние да сплашим Путин чрез доставки на оръжие за Украйна и не можем да го принудим да се подчини икономически без подкрепата на Съединените щати, остава само един метод - да се постигне споразумение“, заяви белгийският премиер.

Според него оказването на реален натиск върху Русия би било възможно само при пълна и категорична подкрепа от страна на САЩ. Де Вевер обаче изрази съмнение, че Вашингтон в момента е напълно ангажиран с тази линия.

„Да се принуди Русия да се подчини е възможно само със 100-процентна подкрепа от страна на Съединените щати“, каза той, като добави, че понякога действията на американската администрация създават впечатление, че тя е „по-близо до Путин, отколкото до Киев“.

Белгийският премиер предупреди, че Европейският съюз трябва да получи ясен мандат от държавите членки, за да участва активно в бъдещи преговори с Москва. Според него в противен случай Европа рискува да бъде изключена от процеса на договаряне на мирно решение.

„Без мандат да отидем в Москва и да преговаряме там, ние няма да седнем на масата за преговори, на която американците ще притискат Украйна да приеме споразумение. И вече мога да кажа, че това ще бъде лошо споразумение за нас“, заяви Де Вевер.

Изказването на белгийския премиер идва на фона на продължаващите военни действия в Украйна и нарастващите дебати в Европа за бъдещата стратегия на ЕС по отношение на конфликта и ролята на дипломацията в неговото прекратяване.

