Закопчаха балканския "Вълк от Уолстрийт"

Мащабна акция на спецслужбите в албанската столица сложи край на една от най-дръзките измамнически схеми в Югоизточна Европа. При обща операция на албанските и австрийските власти, подкрепена от Европол и Евроюст, бе разкрита мрежа от кол центрове, завлекла наивни инвеститори с над 50 милиона евро.

900 000 евро кеш и 10 арестувани

Спецакцията, чиито детайли стават ясни днес, е проведена при пълна секретност в средата на април. Ударени са три кол центъра и девет частни жилища, съобщава албанският портал „Ора Нюз“. Резултатът е впечатляващ: зад решетките са 10 души, а при обиските са иззети близо 900 000 евро в брой, както и стотици компютри и мобилни телефони, използвани за „дигиталния риболов“ на жертви.

Капанът - фалшив блясък и софтуерни пипала

Схемата е действала професионално и безмилостно. Престъпниците примамвали хората през социалните мрежи и интернет търсачки с реклами на фалшиви инвестиционни платформи, обещаващи бързи печалби.

Веднъж проявили интерес, с жертвите се свързвали „инвестиционни съветници“. Те използвали тежък психологически натиск и убеждавали хората да инсталират софтуер за дистанционен достъп. Така измамниците получавали пълен контрол над компютрите на потърпевшите и директно източвали банковите им сметки.

Гръцката връзка и европейският обхват

Разследващите разкриват, че мрежата е имала специално звено с гръцкоезични агенти, насочени към граждани на южната ни съседка. Освен Гърция, под прицела на измамниците от Тирана са били жители на Германия, Италия, Испания, Обединеното кралство и Канада.

Операцията е ясен сигнал, че балканските кол центрове, превърнали се в убежище за киберпрестъпност, вече са под постоянния мониторинг на европейските служби.

