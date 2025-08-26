До 8 г. затвор заплашват арестувания за педофилия в София

Районната прокуратура в София привлече към наказателна отговорност учителя, който беше задържан за сексуално посегателство над непълнолетно момиче в столицата.

Мъжът е 31-годишен и е преподавател в учебно заведение на територията на столицата. Той е обвинен за това че е извършил сексуално престъпление спрямо лице под 14-годишна възраст през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата. Детето е от същото училище, съобщиха от прокуратурата.

Престъплението е квалифицирано по чл. 151, ал. 1 от НК. Ако обвиняемият бъде признат за виновен, го грозят от 2 до 8 години затвор.

Предвид тежестта и високата степен на обществена опасност на престъплението той е задържан с прокурорско постановление за срок до 72 часа и предстои внасяне на искане в Софийски районен съд да му бъде наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

