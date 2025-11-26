Прокуратурата с детайли за спецакцията срещу "Величие"

Нови подробоности за спецакцията срещу "Величие".

Ето какво информират от прокуратурата:

Софийска градска прокуратура (СГП) провежда мащабна съвместна специализирана операция с Комисия за противодействие на корупцията (КПК), на територията на градовете София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски.

Акцията се провежда в рамките на разследване по линия на организирана престъпност, свързана с корупция.

Досъдебното производство за престъпление по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 1 НК е образувано на 09.12.2024 г. с постановление на прокурор в СГП и се води от КПК под ръководството и надзора на СГП. Предмет на разследване са обстоятелства, свързани с образуване и ръководене на организирана престъпна група около „Исторически парк“ АД, действаща на територията на цялата страна в периода от 2013 г. до 2025 г. включително.

Групата представлява структурирано трайно сдружение на три и повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и е създадена с користна цел и да върши престъпления по чл. 201 НК (длъжностни присвоявания), по чл. 209 НК (измами) и по чл. 253 НК (изпиране на пари).

В рамките на разследването по искане на наблюдаващия прокурор в СГП Софийски градски съд е дал 37 разрешения за извършване на претърсвания и изземвания на апартаменти, автомобили, в т. ч. и обиски на лица. Действията са започнали днес, 26.11.2025 г. и продължават към момента.

