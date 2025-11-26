Първи кадри от обиските в дома на Ивелин Михайлов

Екшънът около "Величие" расте. "Стандарт" припомня, че КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическата партия на Ивелин Михайлов.

Малко след като гръмна новината, че след обиските има и арестувани, лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов проговори за случилото се.

Междувременно се появиха и първи кадри от специализираната операция.

Тази сутрин село Неофит Рилски беше блокирано от жандармерия, която извършва проверки в домовете на местните жители. Полицаите показват съдебни заповеди и отцепват улиците, като влизат в домовете за обиски, съобщават местни медии.

От там твърдят, че жандармерията е влязла в къщата на Ивелин Михайлов, както и в дома на един от съдружниците му.

"Благодарен съм на полицаите, че са дали време на децата спокойно да отидат на училище, не са правили грозни сцени, били са културни" - каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

При акцията в дома му жена му е била проверена от цивилни полицайки жени.

Самият Ивелин Михайлов потвърди, че КПК е влязла в жилището му и в други, обитавани от негови близки. Той дори предположи, че може да му бъде поискан имунитета. И обвини за случващото се политическия си конкурент Радостин Василев, лидер на МЕЧ, когото нарече "бухалка".

В социалните мрежи преди дни Радостин Василев публикува предупреждение: "Ще видите какво ще ви очаква в сряда", което според местните жители може да не е случайно.

