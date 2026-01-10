Земетресение в БСП! Пленумът бламира Зафиров, конгрес на 7 февруари

Земетресение в БСП. Пленумът бламира лидера Атанас Зафиров и прие да има бърз конгрес - на 7 и 8 февруари. Решението е взето с 96 гласа „за“, 33 „против“ и 8 „въздържали се“. Пленумът на БСП продължи повече от три часа.

В началото при ожесточени дебати дневният ред, предложен от председателя Атанас Зафиров, бе отхвърлен и опозицията наложи темата за свикване на "бърз конгрес" още след две седмици да влезе в дневния ред.

Зафиров представи пред Националния съвет отчет за свършеното от партията при участието й в управлението. Неговата теза е, че БСП е била социалният вектор във властта и благодарение на левицата е отстояно "швейцарското правило" за пенсиите, а също и не е допуснато реакторите за "Белене" да бъдат продадени на Украйна.

Провеждането на конгрес в момента има опасност да хвърли партията във вътрешни междуособици, заяви пред медиите заместник-председателят на БСП в оставка Калоян Паргов преди заседанието на Националния съвет на БСП.



На противоположна позиция застана председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков, който още преди началото на пленума настоя за незабавно свикване на конгрес и смяна на ръководството.

Пленумът бе насрочен през декември миналата година, когато Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на Националния съвет на партията Атанас Зафиров. Решението дойде след оставката на правителството на 11 декември, приета единодушно от Народното събрание.

На 16 декември членовете на Изпълнителното бюро мотивираха решението си за оставка като акт на колективна отговорност, след като кабинетът "Желязков", в който участва БСП, подаде оставка. Тогава, по настояване на ИБ, на поста си остана само председателят Атанас Зафиров.

„Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства“, казаха от БСП.



„Всички бяхме наясно, че БСП ще плати политическа цена заради решението, което взехме в началото на 2025 година - да участваме в съвместно управление с две изключително различни от нас като идеологически профил партии“, каза председателят на партията Атанас Зафиров в интервюто пред в. „Дума“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com