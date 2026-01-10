БСП ръмжи. Инфарктен пленум

БСП отново ври и кипи. На 10 януари социалистите се събират на инфарктен пленум, който трябва да избере ново изпълнително бюро и да вземе решение дали ще има бърз конгрес преди изборите, които се очакват през март, и дали оставя Атанас Зафиров начело на Столетницата. Напрежението в партията ескалира през последните дни, а исканията за спешен конгрес и смяна на ръководството се множат. Въпреки това мнозинството от висшите социалисти не е настроено за радикални промени и смята, че смяната на Зафиров ще доведе до катастрофа на предсрочния вот за парламент.

Софийската организация, една от най-влиятелните в партията, официално поиска извънреден конгрес и избор на нов председател. Това се случи на заседание на Градския съвет на БСП-София, ръководено от зам.-председателя на партията Иван Таков, който заяви, че БСП е в състояние на „критично ниско доверие, идейна немощ и политическа безпътица“.

Позицията на столичната организация съвпада с нарастващото недоволство в редица структури в страната – Кюстендил, Пловдив, Видин, Поморие, Сандански.

Иван Таков срещу Атанас Зафиров – челен сблъсък

Шефът на БСП-София Иван Таков, който само преди година се отказа от лидерската битка с аргумента, че следващият председател ще има „преходна роля“, днес е сред най-острите критици на ръководството.

Той предупреждава, че БСП е „на път да се превърне в политически аутсайдер“ и че само спешен конгрес може да даде шанс за ново начало.

Таков настоява форумът да избере нов председател, да приеме предизборна платформа и да направи пълен анализ на участието в управлението.

Това е директно предизвикателство към Атанас Зафиров – лидер, който влезе в партията като символ на стабилност след ерата „Нинова“.

Младежите на БСП: „Партията е безгласен партньор, време е за промяна“

Младежкото обединение на БСП също поиска конгрес и ново ръководство. В декларация, изпратена до „Позитано“ 20, младите социалисти настояват за „ново лидерство, модернизация и прекъсване на инерцията“.

Според тях участието в кабинета „Желязков“ е било оправдано от нуждата да се защитят левите политики, но е довело до „поредица от унижения“. Младежите настояват и самият Зафиров да подаде оставка.

Отговорът на Зафиров: „Бърз конгрес ще разпилее силите на левицата“

Атанас Зафиров реагира незабавно. В интервю за „Дума“, разпространено от пресцентъра на БСП, той заяви, че конгрес ще има, но след изборите.

„Организацията на бърз форум ще разпилее силите на левицата“, подчерта той, като повтори, че партията трябва да се концентрира върху подготовката за предсрочния вот – организационно стягане, обновяване на листите и изработване на ясна програма.

Зафиров призна и най-голямата грешка на БСП в управлението – липсата на комуникация с обществото. „Трябваше постоянно да говорим за нашите цели и идеи“, каза той.

Пленумът на 10 януари – арена на сблъсък

На пленума Националният съвет трябва да гласува оставката на Изпълнителното бюро, подадена след падането на кабинета. По решение на самото бюро Зафиров не подаде тогава оставка, за да има стабилност в партията. Днес се очаква той да предложи нов състав на ръководството.

