БСП ръмжи. Инфарктен пленум
Соцартията ври и кипи, взема ключови решения преди изборите
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Соцартията ври и кипи, взема ключови решения преди изборите
Възелът в София се заплита още повече
Монументът е готов да посрещне празничния 9-ти май обновен и почистен
Днес бият, утре може и да убият някого заради възгледите му, дотам ли ще стигнем?
Случилото се снощи не е просто тревожен инцидент, а е знаково събитие за пътя, по който сме тръгнали като общество, коментира председателят на БСП-Соф...
Д-р Георгиев показа, че между институциите в държавата може да има много добра координация и тя да води до отлични резултати, каза председателят на БС...
Саможертвата на Вапцаров и другарите му е кървавият данък, който България плаща
Ние сме способни да предложим политики, които да извадят страната от икономическата, енергийната и здравната криза, категоричен е лидерът на столичнит...
Номер 6 е оценка - най-добрата за Румен Радев и Илияна Йотова, смята лидерът на БСП-София
Социалистите против преименуването на детска градина Мара Петлякова
Градската организация на социалистите провежда конференция
София трябва да се разширява навън
Народната дипломация може да бъде основата
Начело на щаба застава Иван Пешев, секретар по организационните въпроси на ИБ на ГС на БСП - София
Ще се включат и в шествието на „Безсмъртния полк”
Бюджетът, който ГЕРБ и кметът Фандъкова предлагат, е на пропуснатите възможности, счита Альоша Даков
Необходимостта от децентрализация на бюджетните средства е с цел отчитане на потребностите на районите и местните общности, считат социалистите
Проблемът със строежите в Южния парк тепърва ще избухне
БСП-София оценява високо досегашната дейност на президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова
БСП-София се не влезе в тона на противоборство, зададен от Нинова