Чарлз обезпокоен. Дебне нова опасност

77-годишният крал Чарлз организира ключова среща в Шотландия с водещи технологични лидери, за да обсъди бъдещето и етичните предизвикателства пред изкуствения интелект, съобщава RadarOnline.com. На събитието, организирано от фондация Ditchley, се очаква да присъстват ръководители на гиганти като Nvidia, Anthropic, Google DeepMind и OpenAI, както и съветникът на Ватикана по технологична етика Паоло Бенанти.

Кралят е силно обезпокоен от влиянието на бързо развиващите се технологии върху следващите поколения и британската монархия. Подобно на дългогодишната си ангажираност с опазването на околната среда, той се стреми да инициира обществен дебат и да насърчи рамка от общи принципи, които да поставят човешкото благополучие в центъра на технологичния напредък.

Въпреки че признава огромния потенциал на ИИ в науката и медицината, британският монарх предупреждава за рисковете от загуба на човешки ценности, дезинформация, заплахи за киберсигурността и безконтролна автономия на системите. Основната му цел е да събере лидерите в сектора и да ги подтикне към поемането на дългосрочна отговорност за създаването на ясни предпазни механизми.