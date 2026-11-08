Решиха съдбата на бащата на Меган

Бащата на херцогинята на Съсекс Меган - 82-годишният Томас Маркъл-старши, беше освободен под лична гаранция, след като бе арестуван във Флорида по тежки обвинения за притежание на детска порнография, съобщава PageSix.

Федералният съдия Линдзи Грифин определи той да се завърне в дома за хора с деменция, където бе задържан, но под домашен арест и с електронно наблюдение. На Маркъл е наложена пълна забрана за напускане на щата, ползване на интернет устройства и контакт с непълнолетни. Предвид възрастта и здравословното му състояние, съдът разпореди медицинска експертиза, която да установи дали той може да разбира обвиненията. Маркъл продължава да твърди, че е невинен.

Разследването на ФБР стартира през октомври след сигнал от сина му Томас Маркъл-младши, който открил кутии със стотици смущаващи материали в бившия им дом във Филипините. При последвали обиски в складове край Лос Анджелис агентите иззеха десетки материали, съдържащи детска порнография, като според досието на две от снимките е идентифициран самият Маркъл.

В официална реакция Меган заяви, че е „дълбоко потресена“, разкривайки, че още от 2018 г. е разполагала с плашеща информация, поради което е прекъснала контакта между баща си и децата си. Междувременно полицията проверява и евентуална съпричастност на полубрата на Меган – Томас-младши, макар към момента той да няма официално повдигнати обвинения.