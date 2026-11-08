Голяма промяна за принц Хари

Принц Хари предприема важна стъпка в професионалното си развитие, като сменя ръководния си пост в компанията за психично здраве и коучинг BetterUp.

Херцогът на Съсекс, който се присъедини към екипа през 2021 г. като главен директор по въздействието (Chief Impact Officer), вече ще заема ролята на старши съветник. Промяната беше официално обявена на 6 ноември от изпълнителния директор и съосновател на компанията Алекс Робишо.

Робишо отбеляза ключовата роля на Хари през последните пет години, като го определи като един от най-силните защитници на темата за психическата устойчивост. На новата си позиция принцът ще работи по избрани корпоративни проекти, но промяната ще му осигури и повече време за разширяване на инвестиционното му портфолио, нови бизнес начинания и благотворителни каузи. Партньорството между BetterUp и основаната от него фондация Invictus Games за подкрепа на ветерани ще продължи.